냉장고부터 멀티탭까지…주방에서 돈 새는 습관 8가지

고물가 시대다. 장을 보고 돌아오면 계산대에서 한 번 놀라고, 냉장고를 열어 썩은 채소를 발견하면 또 한 번 속이 쓰리다. 그런데 생활비를 늘리는 원인은 비싼 식재료만이 아니다. 매일 무심코 반복하는 작은 습관들이 전기료와 수도요금, 식비를 조금씩 갉아먹고 있을 수 있다. 절약은 특별한 기술이 아니라, 주방에서의 사소한 습관을 바꾸는 것에서 시작된다.

주방은 집 안에서 가장 많은 돈이 오가는 공간이다. 식재료를 보관하고 조리하며 설거지까지 하는 만큼, 사소한 습관 하나가 한 달 뒤 가계부에 적지 않은 차이를 만든다. 살림 9단들이 공유하는 ‘주방에서 돈 새는 습관’을 정리했다.

냉장고를 빈틈없이 채운다

냉장고가 가득 차 있으면 든든해 보이지만, 실제로는 냉기 순환을 방해해 식재료를 더 빨리 상하게 만든다. 이미 있는 식재료를 확인하지 못해 같은 재료를 또 사는 일도 잦다. 냉장고는 전체 용량의 70~80% 정도만 채우는 것이 가장 효율적이다.

냄비에 필요 이상 많은 물을 붓는다

달걀을 삶을 때, 채소를 데칠 때 큰 냄비에 물을 가득 채우는 경우가 적지 않다. 하지만 물이 많을수록 끓이는 데 더 많은 가스와 전기가 필요하다. 음식이 잠길 정도만 물을 사용하고 뚜껑을 덮어 조리하면 시간과 에너지를 함께 아낄 수 있다.

먹다 남은 음식을 잊어버린다

냉장고 안쪽에 밀려난 반찬은 결국 음식물 쓰레기로 이어지기 쉽다. 남은 음식은 날짜를 적어 보관하고, 며칠 안에 먹기 어렵다면 소분해 냉동하는 것이 좋다.

채소를 계획 없이 산다

건강을 위해 채소를 잔뜩 샀지만 결국 물러 버리는 경우가 많다. 특히 사과처럼 에틸렌가스를 내뿜는 과일과 함께 보관하면 채소가 더 빨리 상한다. 장보기 전 냉장고를 먼저 확인하고, 이미 있는 채소부터 소비하는 습관이 식비를 줄이는 지름길이다.

식기세척기를 반만 채워 돌린다

식기세척기는 설거지 양이 적다고 해서 물과 전기를 적게 사용하는 것은 아니다. 몇 개의 그릇만 넣고 돌려도 한 번의 세척에 필요한 에너지 사용량은 거의 비슷하다. 급한 그릇이 아니라면 충분히 채운 뒤 사용하는 편이 경제적이다.

손질 식재료만 고집한다

씻어 놓은 채소, 채 썬 치즈, 양념된 고기처럼 손질된 식재료는 편리하지만 그만큼 가격도 비싸다. 주말 30분 정도 시간을 내 채소를 씻고 손질해 보관하면 같은 편리함을 훨씬 적은 비용으로 누릴 수 있다.

사용하지 않는 가전도 계속 꽂아둔다

전자레인지와 커피머신, 전기포트 등은 전원을 꺼도 대기전력을 소비한다. 하나하나는 적은 양이지만 여러 제품이 하루 종일 연결돼 있으면 전기요금도 그만큼 늘어난다. 멀티탭 스위치를 활용하면 손쉽게 대기전력을 줄일 수 있다.

일회용품을 습관처럼 사용한다

키친타월과 일회용 비닐백, 일회용 접시는 편리하지만 꾸준히 구입하면 적지 않은 비용이 든다. 면행주나 유리 밀폐용기, 실리콘 보관백처럼 여러 번 사용할 수 있는 제품으로 바꾸면 몇 달 안에 구입 비용을 상쇄할 수 있다.