윤석열 ‘공수처 체포방해’ 9일 대법원에서 결론…1·2심 판단 뭐가 달랐나

고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 방해한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대해 대법원이 이번주 판단을 내린다. 윤 전 대통령이 받고 있는 8건 형사 재판 중 가장 먼저 나오는 최종 판단이라는 점에서 주목된다.

5일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 오는 9일 오후 2시 대법원 1호 법정에서 윤 전 대통령의 특수공무집행방해와 직권남용 권리행사 방해 등 혐의 사건의 상고심 선고를 진행한다.

이 재판은 윤 전 대통령이 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포 영장 집행을 막은 혐의에 대한 것으로 지난해 7월 조은석 내란 특별검사팀(특검)이 구속기소했다. 또 계엄 선포 당시 일부 국무위원만 소집해 회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의, 계엄 선포 다음날 허위 내용이 담긴 PG(프레스 가이던스)를 작성해 외신에 배포하도록 했다는 혐의 등도 공소 사실에 포함됐다.

이에 대해 지난 1월 1심 법원은 체포방해와 국무위원 심의권 침해 일부만 유죄로 보고 징역 5년을 선고했다. 그러나 지난 4월 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 1심에서 인정되지 않았던 범죄까지 유죄라고 보고, 징역 7년으로 형량을 늘렸다.

1심과 2심 모두 계엄 선포 전 국무회의가 열린다는 연락을 받지 못한 이주호 전 사회부총리 겸 교육부 장관 등 7명에 대해선 심의권 침해를 유죄로 봤다. 2심은 여기에 더해 계엄 선포 전 연락을 받았으나, 시간 맞춰 도착하지 못한 박상우 전 국토교통부 장관과 안덕근 전 산업통상자원부 짱관에 대해서도 심의권 침해를 인정했다. 사실상 참석이 불가능한 시점에 소집을 통지했다는 이유다.

또 2심 재판부는 ‘헌정질서 파괴 뜻은 추호도 없었다’는 허위 사실이 담긴 PG를 외신에 전파하게 했다는 혐의도 유죄로 봤다. 1심에서는 하태원 당시 해외홍보비서관 겸 외신대변인에게 허위 사실을 검증해 전달할 의무가 없기 때문에 윤 전 대통령에게 직권남용 권리행사방해죄가 성립하지 않는다고 판단했는데, 2심에서는 이 판단을 뒤집었다.

2심 재판부는 계엄 해제 후 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관이 부서(서명)한 문서에 의해 계엄이 이뤄진 것처럼 허위 선포문을 만들고 이후 이를 폐기한 허위 공문서 작성, 대통령기록물법 위반 등 혐의에 대해서도 유죄로 판단했다.

이에 윤 전 대통령 측과 특검 모두 상고했는데, 대법원은 1심과 2심에서 법리를 오해한 부분이 있는지에 대해서만 판단하게 되고, 사실관계나 형량의 부당함에 대해서는 따져보지 않는다. 형사소송법상 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 사건에서 중대한 사실의 오인이 있어 양형이 심히 부당한 경우에만 상고를 할 수 있기 때문이다.

이에 따라 대법원에서는 2심 판단에 법리 오해가 없었는지 따져보고, 모두 수긍하면 징역 7년을 확정한다. 쟁점 하나라도 오류가 있다고 판단하면 파기환송하게 된다. 1심과 2심에서 판단이 갈린 부분을 비롯해 1·2심 모두 무죄로 판단한 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서도 다시 판단하게 될 것으로 보인다.