‘5·18 조롱 응원’ 배재고 사과 앞둔 광주제일고, 경찰에 시설보호 요청

5·18 조롱 응원 논란을 빚은 서울 배재고 야구부의 사과 방문을 앞두고 광주제일고가 경찰에 학교 시설 보호를 요청했다.

5일 광주경찰에 따르면 광주제일고는 지난 3일 오후 경찰에 시설 보호를 요청했다. 경찰은 배재고 야구부 선수와 교직원 방문이 예고된 6일 오후 학교 주변 대로변과 골목에 인력을 배치해 외부인의 돌발행위 등 만일의 상황에 대비할 계획이다.

배재고 야구부 선수와 교직원 등 80여명은 이날 오후 3시 광주제일고를 찾아 사과할 예정이다. 광주제일고는 배재고의 방문 요청을 한 차례 거절한 뒤 학생 의견 등을 확인해 방문을 수용했다.

사과 방문은 청룡기 고교야구대회에서 나온 응원 논란에 따른 것이다. 배재고 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지” 등의 구호를 반복해 외쳤다. 해당 구호는 스타벅스 코리아의 ‘5·18민주화운동 탱크데이’ 논란을 연상시킨다는 지적을 받았다.

사과 방문을 앞두고 광주제일고 안팎의 긴장감도 커지고 있다. 지난 4일 오전 11시47분쯤 인터넷 특정 사이트에 ‘광주제일고에 폭발물을 설치했다’는 글이 올라와 경찰과 소방당국이 수색을 벌였다. 당시 학교에 있던 교직원과 학생 등 20여명이 대피했지만, 2시간여 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 해당 글을 공중협박 사건으로 보고 작성자 등을 추적하고 있다.

경찰 관계자는 “구체적인 배치 규모는 방문 당일 오전 회의를 거쳐 정할 것”이라며 “방문 과정에서 문제가 생기지 않도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.