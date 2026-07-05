대구 담티역 인근서 시내버스 가로수 충돌···인명피해 없어

5일 낮 12시39분쯤 대구 수성구 만촌동 도시철도 2호선 담티역 인근에서 시내버스가 가로수를 들이받았다.

이 사고로 다친 사람은 발생하지 않았다. 소방당국은 차량 2대와 소방관 8명을 동원해 현장을 수습했다.

경찰은 버스 기사와 승객 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.