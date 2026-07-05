성남 다세대주택 지하서 불···70대 남성 중상 등 2명 부상

5일 오후 2시34분쯤 경기 성남시 수정구 산성동의 한 다세대주택 지하 1층에서 불이 났다.

이 불로 70대 남성 1명이 중상을 입는 등 주민 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 건물에 있던 주민 5명은 스스로 대피했다.

불이 시작된 지하 1층은 현재 거주자가 없는 곳으로 파악됐다.

경찰과 소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.