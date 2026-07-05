구속 뒤에도 경찰관 아버지와 10차례 넘게 통화···장윤기 ‘성폭행 목적 납치’ 정황

장씨 아버지, 수사팀과도 수십차례 통화

광주에서 귀가하던 여고생을 살해한 장윤기(23)가 구속된 뒤 현직 경찰관인 아버지와 10차례 넘게 통화한 것으로 드러났다. 장씨 아버지는 경찰 수사팀과도 수십차례 통화한 것으로 알려졌다. 검찰은 장씨가 범행 당시 차량 뒷문을 열어둔 점 등을 근거로 성폭행을 목적으로 피해자를 납치하려 한 것으로 보고 있다.

5일 경찰 등에 따르면 광주 광산경찰서 수사팀은 장씨를 수사하는 과정에서 현직 경찰 간부인 장씨 아버지와 여러 차례 통화한 것으로 전해졌다. 통화 과정에서는 구속영장 신청 방침 등 수사 진행 상황도 전달된 것으로 알려졌다.

구속된 장씨도 수사팀 관계자를 통해 아버지와 10차례 넘게 전화 통화를 한 것으로 파악됐다. 첫 통화는 구속 이튿날인 지난 5월8일 이뤄진 것으로 전해졌다.

경찰은 장씨가 휴대전화를 강에 버렸다고 한 진술이 사실인지 확인하기 위해 아버지와 통화하도록 한 수사기법이었다고 설명했다. 수사관들이 통화 내용을 함께 들은 만큼 증거인멸 우려도 없었다는 입장이다.

앞서 경찰은 장씨 아버지에게 장씨 집 주소와 출입문 비밀번호를 알려줬다. 이후 장씨 아버지는 집에 있던 성인용품인 리얼돌 등 사건 관련 물품을 폐기했다. 장씨 아버지는 경찰 조사에서 “아들의 범행이 성적 목적으로 비치는 것이 싫어 리얼돌을 폐기했다”는 취지로 진술했다.

경찰청은 광산경찰서 수사 과정과 장씨 아버지의 사건 관여 여부 등을 감찰하고 있다. 법 위반 정황이 확인되면 수사로 전환하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

검찰은 장씨가 성폭행을 목적으로 범행했다는 정황도 추가로 확보했다. 사건 당일인 지난 5월5일 장씨는 인적이 드문 곳에 SUV를 세운 뒤 조수석 뒷문을 열어둔 채 피해자 뒤에서 목을 감아 제압한 것으로 조사됐다. 범행 뒤 달아나는 과정에서 차량 뒷문을 닫다가 차체에 남긴 피해자 혈흔도 증거로 확보됐다.

검찰은 장씨가 성폭행을 목적으로 피해자를 차량에 태우려 했다고 보고 일반 살인이 아닌 강간 등 살인 혐의를 적용했다. 강간 등 살인죄의 법정형은 사형 또는 무기징역이다.

검찰은 가슴과 목 부위가 훼손된 리얼돌과 장씨의 성 인식을 보여주는 주변인 진술도 확보한 것으로 전해졌다. 장씨가 고교생 때부터 차량 납치와 성범죄를 연상시키는 말을 반복했다는 진술과 주변 여성들을 성적 대상으로 표현한 메모 등도 재판에서 증거로 제시할 방침이다.

장씨는 지난달 22일 열린 첫 재판에서 계획범죄 등 대부분 공소사실을 인정했다. 다만 살인의 목적이 성폭행이었는지는 변호인과 협의한 뒤 입장을 밝히겠다며 답변을 미뤘다.