창간 80주년 경향신문

김민진·이강원·박큰별빛, 모스크바 발레 콩쿠르 1위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김민진·이강원·박큰별빛, 모스크바 발레 콩쿠르 1위

입력 2026.07.05 20:19

구글 검색 선호 매체로 추가

부문별 한국인 최초 우승 쾌거

(왼쪽부터)김민진 이강원 박큰별빛

(왼쪽부터)김민진 이강원 박큰별빛

세계적인 권위의 러시아 모스크바 국제 발레 콩쿠르에서 한국 무용수 3명이 각 부문 금상을 차지했다.

5일 제15회 모스크바 국제 발레 콩쿠르에 따르면 지난 4일(현지시간) 러시아 모스크바 볼쇼이 극장에서 열린 결선에서 김민진이 여자 듀엣 시니어 부문(19∼27세), 이강원이 남자 듀엣 시니어 부문 금상(1위)을 나란히 받았다. 박큰별빛은 남자 솔로 주니어 부문(14∼18세)에서 금상(1위)을 차지했다. 이들은 각 부문에서 한국인으로서는 최초로 우승했다.

한국예술종합학교 재학생인 김민진은 지난 5월 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 시니어 파드되 부문 1위에 오른 데 이어 다시 국제대회 정상에 섰다. 같은 학교의 이강원은 2023년 잭슨 국제 발레 콩쿠르 주니어 부문 은상 수상자이며, 한국예술영재교육원에 재학 중인 박큰별빛은 지난해 YAGP 주니어 남자 부문 금상을 받았다.

1969년 창설된 모스크바 국제 발레 콩쿠르는 4년마다 열리는 세계 최고 권위의 발레 경연대회 가운데 하나로, 미국 잭슨 콩쿠르, 불가리아 바르나 콩쿠르, 스위스 로잔 콩쿠르와 함께 세계 4대 발레 콩쿠르로 꼽힌다. 올해 대회에는 김선희 한국예술종합학교 명예교수가 심사위원으로 참여했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글