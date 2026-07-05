창간 80주년 경향신문

‘5·18 조롱’ 배재고 사과 방문 앞두고···광주일고, 경찰에 시설 보호 요청

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5·18민주화운동 조롱성 응원 구호로 논란을 빚은 배재고등학교 야구부의 사과 방문을 앞두고 광주제일고등학교가 경찰에 시설 보호를 요청했다.

5일 경찰 등에 따르면 광주일고는 배재고 야구부 학생들이 학교를 방문하는 오는 6일 인파가 몰리거나 충돌이 발생할 가능성에 대비해 지난 3일 경찰에 시설 보호를 요청했다.

경찰은 학교 주변에 수십명의 경력을 배치해 돌발 상황과 충돌에 대비할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘5·18 조롱’ 배재고 사과 방문 앞두고···광주일고, 경찰에 시설 보호 요청

입력 2026.07.05 20:21

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
광주일고와 청룡기 야구 경기 도중 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 지역 비하 및 5·18민주화운동 폄하 의미로 구호를 외쳐 공분을 산 서울 강동구 배재고 앞에 지난 1일 근조화환이 놓여 있는 가운데 학생들이 근조화환을 무너뜨린 후 둘러 보고 있다. 한수빈 기자

광주일고와 청룡기 야구 경기 도중 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 지역 비하 및 5·18민주화운동 폄하 의미로 구호를 외쳐 공분을 산 서울 강동구 배재고 앞에 지난 1일 근조화환이 놓여 있는 가운데 학생들이 근조화환을 무너뜨린 후 둘러 보고 있다. 한수빈 기자

5·18민주화운동 조롱성 응원 구호로 논란을 빚은 배재고등학교 야구부의 사과 방문을 앞두고 광주제일고등학교가 경찰에 시설 보호를 요청했다.

5일 경찰 등에 따르면 광주일고는 배재고 야구부 학생들이 학교를 방문하는 오는 6일 인파가 몰리거나 충돌이 발생할 가능성에 대비해 지난 3일 경찰에 시설 보호를 요청했다.

경찰은 학교 주변에 수십명의 경력을 배치해 돌발 상황과 충돌에 대비할 예정이다. 경찰은 학교 밖 질서 유지와 안전 관리에 집중하고, 교내 관리는 광주일고 측이 맡는 것으로 전해졌다.

광주일고에는 지난 4일 폭발물을 설치했다는 내용의 협박 글도 온라인 커뮤니티에 게시됐다. 경찰과 소방당국이 학교 안팎을 수색했으나 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 게시글 작성자를 추적하고 있다.

배재고 야구부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와의 경기에서 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등의 구호를 외쳤다. 해당 구호가 5·18민주화운동 당시 시민을 향한 계엄군의 발포와 진압을 조롱한 것이라는 비판이 나오면서 논란이 확산했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글