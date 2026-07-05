‘5·18 조롱’ 배재고 사과 방문 앞두고···광주일고, 경찰에 시설 보호 요청

5·18민주화운동 조롱성 응원 구호로 논란을 빚은 배재고등학교 야구부의 사과 방문을 앞두고 광주제일고등학교가 경찰에 시설 보호를 요청했다.

5일 경찰 등에 따르면 광주일고는 배재고 야구부 학생들이 학교를 방문하는 오는 6일 인파가 몰리거나 충돌이 발생할 가능성에 대비해 지난 3일 경찰에 시설 보호를 요청했다.

경찰은 학교 주변에 수십명의 경력을 배치해 돌발 상황과 충돌에 대비할 예정이다. 경찰은 학교 밖 질서 유지와 안전 관리에 집중하고, 교내 관리는 광주일고 측이 맡는 것으로 전해졌다.

광주일고에는 지난 4일 폭발물을 설치했다는 내용의 협박 글도 온라인 커뮤니티에 게시됐다. 경찰과 소방당국이 학교 안팎을 수색했으나 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 게시글 작성자를 추적하고 있다.

배재고 야구부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와의 경기에서 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등의 구호를 외쳤다. 해당 구호가 5·18민주화운동 당시 시민을 향한 계엄군의 발포와 진압을 조롱한 것이라는 비판이 나오면서 논란이 확산했다.