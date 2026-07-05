김효주가 김효주했다…롯데오픈 우승컵 입맞춤

LPGA 이어 KLPGA서도 시즌 ‘2승’…9일 에비앙 챔피언십 출전

김효주(사진)가 롯데오픈을 제패해 올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 2승을 기록했다.



미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 시즌 2승을 올린 김효주는 국내 대회에서도 같은 횟수의 우승을 거두며 세계랭킹 3위의 기량을 뽐냈다.



김효주는 5일 인천 서구 베어즈베스트 청라 골프클럽 미국·오스트랄아시아 코스(파72)에서 열린 KLPGA 투어 제16회 롯데오픈 최종 라운드에 보기 없이 버디 5개를 잡아 5언더파 67타를 쳤다. 최종 합계 15언더파 273타를 기록한 김효주는 공동 2위 이다연·유현조·이세희·박예지(이상 14언더파 274타)를 한 타 차이로 제치고 우승컵을 들었다. 총상금 12억원 가운데 우승 상금 2억1600만원을 받은 김효주는 좋은 기억을 갖고 LPGA 투어 메이저 대회 에비앙 챔피언십이 열리는 프랑스 에비앙으로 떠났다.



김효주는 지난 5월10일 끝난 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승한 데 이어 올해 출전한 두 번의 KLPGA 투어 대회에서 모두 정상에 올랐다.



김효주는 이날 선두에 3타 뒤진 5위로 챔피언 조 바로 앞 조에서 최종 라운드를 시작했다. 2번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 홀 1.8m 옆에 붙여 첫 버디를 잡은 김효주는 4번 홀(파4)까지 3연속 버디를 잡은 데 이어 6번 홀(파5)에서도 버디를 추가했다. 김효주는 15번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1.4m 옆으로 보낸 뒤 버디 퍼트를 성공시켜 공동 선두로 올라섰고 다른 선수들이 타수를 잃으면서 우승이 확정됐다.



김효주는 “첫날 경기를 끝낸 뒤 언니랑 통화했는데, 2라운드부터 조카가 온다고 해서 ‘잘 쳐야겠구나’ 생각했다”며 “가족들과 좋은 시간을 보내고 경기도 생각대로 된 것 같아서 만족스러운 한 주였다”고 말했다. 올해 31세인 그는 “나이가 들면서 근육이 필요하다고 생각해 운동도 전보다 많이 하고, 웨이트트레이닝할 때 중량도 늘렸다. 내가 좋아하는 골프를 잘하기 위해 더욱 노력하고 있기 때문에 기량도 좋아지는 것 같다”고 최근 상승세의 비결을 설명했다. 오는 9일 개막하는 에비앙 챔피언십에 곧바로 출전하는 김효주는 “피곤하겠지만 샷 감각이 돌아왔다는 자신감을 갖고 가는 것은 다행”이라고 덧붙였다.

