로켓배송·새벽배송 끊을 수가 없네…‘탈팡’ 했던 쿠팡 고객들 다 돌아왔다

결제액 두 달 연속 4조8000억원대 월간활성이용자 수 3509만명 넘어

지난해 개인정보 유출사태 이후 소비자들의 ‘탈팡’(쿠팡 회원 탈퇴) 움직임으로 타격받았던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 최근 최고 수준으로 올라선 것으로 나타났다.



5일 인공지능(AI) 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스 집계를 보면, 지난달 쿠팡의 신용·체크카드 추정 결제금액은 4조8337억원이다. 지난 5월 4조8596억원보다는 259억원가량 적지만, 지난해 11월 개인정보 유출사태 당시 4조4735억원과 비교하면 3601억원 많다.



쿠팡 결제액은 올해 2월 4조219억원까지 줄어든 이후 회복세를 보이며 최근 두 달 연속 4조8000억원대를 기록했다.



쿠팡 이용자 수도 늘었다. 지난달 쿠팡의 월간활성이용자(MAU)는 3509만1710명으로 5월보다 10만9048명 늘었다. 지난해 11월(3442만207명)과 비교해도 67만1500명 넘게 증가했다. 이처럼 쿠팡의 결제액과 이용자가 최고 수준으로 회복된 데는 생필품·식품 중심의 반복구매 구조와 빠른 배송, 멤버십 기반의 충성 이용자층이 영향을 미친 것으로 풀이된다.



개인정보 유출사태 직후에는 일부 소비자 사이에서 ‘탈팡’ 움직임이 나타났지만, 실제 소비 단계에서는 ‘쿠팡을 쓰지 않으면 불편하다’는 반응이 컸던 것으로 보인다. 특히 로켓배송과 새벽배송 등 생활밀착형 서비스가 일상 소비와 결합하면서 정보 유출 논란에도 이용자 이탈이 장기화하지 않은 것으로 해석된다.



반면 토종 e커머스인 G마켓의 지난달 신용·체크카드 추정 결제금액은 2837억원으로 전달 4310억원보다 34.2% 감소했다. 11번가의 지난달 결제액은 2709억원으로 전달 2604억원보다 4.0% 늘었지만, 지난해 11월(3489억원)에 비해서는 22.4% 적었다.



다만 이번 결제액 자료는 AI 알고리즘을 통해 확인된 신용·체크카드 추정치로, 네이버플러스 스토어 결제 데이터는 포함되지 않았다.

