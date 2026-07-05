삼계탕 한 그릇 1만8000원…복달임 부담되네

5년 새 29% ↑ …삼겹살 가장 비싸 외식물가 상승에 간편식 수요 늘 듯

오는 15일 초복을 앞두고 여름 대표 보양식인 삼계탕 가격이 계속 오름세를 보이고 있다.



5일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’을 보면 서울 지역 삼계탕 한 그릇의 평균 가격은 지난 5월 기준 1만8154원으로 집계됐다. 일부 유명 삼계탕 전문 식당은 한 그릇에 2만원을 넘어섰다.



서울 지역 삼계탕 가격은 최근 5년간 29% 가까이 올랐다. 2021년에는 5월 기준 삼계탕 가격이 1만4077원이었지만 2022년 1만4577원, 2023년 1만6423원으로 처음 1만6000원대가 됐다. 지난해 8월에는 처음으로 1만8000원을 돌파했다. 5년 전과 비교하면 4077원이 올랐다.



삼계탕은 대표적인 외식 메뉴 중에서도 가격이 높은 편이다. 올해 5월 서울 지역 주요 외식 메뉴 가운데 평균 가격이 가장 비싼 것은 삼겹살(200g 환산·2만1321원)이었고 그다음으로는 삼계탕(1만8154원)이었다. 뒤이어 냉면(1만2615원), 비빔밥(1만1769원) 등의 순으로 나타났다. 삼계탕 가격은 지역별로 차이가 컸다. 서울과 울산(1만5600원)의 삼계탕 가격 차이는 2554원이었다. 부산(1만7028원), 대전(1만7095원), 제주(1만7182원) 등도 평균 가격이 1만7000원 안팎이었다. 반면 광주는 1만5241원으로 전국에서 가장 낮았다.



원재료 가격과 비교하면 외식 삼계탕 가격 상승폭이 더 컸다.



한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 올해 5월 육계 전국 평균 소매가는 ㎏당 6518원으로 2021년 5월(5433원)보다 20.0% 상승했다. 하지만 같은 기간 서울 지역 삼계탕 가격 상승률(29.0%)은 이보다 더 높았다. 삼계탕은 육계 외에도 찹쌀과 마늘, 대추, 수삼 등 다양한 식재료를 사용하는 데다 인건비와 임차료, 공공요금 등 외식업 전반 비용이 올랐기 때문이다.



식품업계 관계자는 “여름철 대표 보양식인 삼계탕 가격이 외식 물가 상승으로 꾸준히 오르고 있다”며 “복날이 다가오면서 외식 대신 간편식(HMR)이나 밀키트 형태의 삼계탕을 찾는 소비자가 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.

