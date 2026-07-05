하메네이 장례식 1500만명 조문 예상…“미국에 죽음을” 분노

40도 육박 무더위 속 9일까지 추모 중·러 등 우방국가 조문단도 방문 트럼프 “이란에 일주일 휴가 줬다”

지난 2월 미국·이스라엘의 이란 공습 첫날 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 5일(현지시간)로 2일 차에 접어들었다. 낮 최고기온이 40도에 육박하는 무더위 속에서도 테헤란을 찾은 조문객 수십만명은 하메네이를 추모하는 한편 미국과 이스라엘을 향한 분노를 드러냈다.



프레스TV 등 이란 현지 매체에 따르면 장례 이틀째인 이날 하메네이의 시신이 안치된 수도 테헤란의 그랜드 모살라는 각지에서 모인 조문객으로 인산인해를 이뤘다. 검은 옷을 입은 이들은 하메네이의 초상화와 이란 국기, 코란 등을 들고 눈물을 흘렸다. 일부는 “미국과 이스라엘에 죽음을”이라는 구호를 외치며 복수를 촉구하기도 했다.



중국과 러시아 등 우방국가의 조문단도 속속 테헤란을 찾았다. 아바스 아라그치 외교장관은 이날 엑스를 통해 “70여개국 대표단이 하메네이 최고지도자의 추모 행사에 참석했다”며 “이들 대표단을 맞아 영광”이라고 밝혔다.



장례는 오는 9일까지 총 엿새간 치러진다. 4~5일 테헤란 그랜드 모살라에서 조문을 받은 뒤 6일에는 테헤란 시내에서 추모 행진을 벌인다. 다음날 시아파 주요 성지이자 테헤란에서 120㎞ 떨어진 곰에서 추모 행사를 치른 뒤 8일에는 이라크 내 시아파 성지인 나자프와 카르발라에서 각각 행사를 진행한다.



9일에는 하메네이의 고향이자 이맘 레자 성지가 있는 이란 마슈하드에 최종 안장될 예정이다.



조문객 규모는 정확히 집계되지 않고 있으나 이란 반관영 타스님통신은 장례 첫날 오후 5시30분부터 이튿날 오전 7시까지 테헤란 지하철 이용 건수가 700만건을 넘어섰다고 보도했다. 통신은 9일까지 방문이 예상되는 조문객 규모가 1500만명에 달한다고도 전했다. 이란 정부는 전국에서 몰려온 조문객들을 위해 학교 수천개를 임시 숙소로 개방했다.



하메네이의 아들이자 그의 뒤를 이어 최고지도자에 오른 모즈타바는 이날 오전까지도 모습을 드러내지 않았다. 지난 2월 말 공습 당시 얼굴과 다리 등을 크게 다친 것으로 알려진 그는 몇 차례 성명을 발표했을 뿐 공개 석상에는 한 번도 나서지 않았다.



최근 카타르 도하에서 큰 진전 없이 마무리된 이란과 미국의 실무협상은 오는 11일 파키스탄에서 재개될 예정이라고 사우디 국영 알아라비야뉴스가 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 이 매체는 다가올 협상에서 대이란 제재 및 이란 동결 자산 해제를 비롯해 이란 핵 프로그램이 논의 테이블에 오를 예정이며 이란 당국은 장례식을 치른 뒤 대표단을 구성할 것이라고 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 미 온라인 매체 액시오스와의 전화 인터뷰에서 “이란에 장례식을 위한 일주일의 휴가를 줬다”며 이 기간 양측의 무력 충돌은 없을 것이라고 밝혔다.



이어 장례식에 이란 지도부가 집결한다는 점을 짚은 뒤 “‘한 방’에 그들을 제거할 수 있겠지만 그렇게 하지 않을 것이다. 협상 상대가 사라지기 때문”이라고 말했다. 그는 또 “이란인들은 하메네이를 싫어할 줄 알았는데 장례식에서 우는 사람을 보고 놀랐다”면서 “가짜 눈물일 수 있다”고 덧붙였다.



하메네이의 장례식이 시작된 4일은 미국이 건국 250주년을 맞아 대대적으로 기념행사를 벌인 날이기도 하다.

