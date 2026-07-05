“피자 1+1 반반 나누실 분”…동네 배달음식도 ‘공동 주문’ 시대

물가는 뛰고, 혼자 먹기엔 많고 1인 가구 부담 통수박도 반반씩 식비·음식물 쓰레기 절감 ‘윈윈’

배달음식과 대용량 식품을 이웃과 함께 구매해 나눠 갖는 ‘공동 주문’ 소비문화가 확산하고 있다. 식비 부담을 줄이고, 필요한 만큼만 음식을 소비하려는 사람이 늘면서 나타나는 현상으로 풀이된다.



5일 ‘당근마켓’ 등 지역 기반 SNS나 커뮤니티에서는 “뿌링클(치킨) 같이 시키실 분” “닭볶음탕 반반 나누실 분” “피자 1+1 반반 나누실 분” 등의 게시글을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 게시글을 보면 배달음식이 도착하면 아파트 로비나 단지 앞, 근처 편의점 등에서 만나 각자 준비한 용기에 음식을 나눠 담고 곧바로 헤어지는 방식 등을 제안한다.



국가데이터처에 따르면 올 6월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.2% 상승해 2년6개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.



자취생 이민정씨(26)는 “‘엽떡’이 너무 먹고 싶은데 혼자 시키면 비싸기도 하고 절반은 남아 결국 버리게 된다”며 “동네에서 같이 주문할 사람을 구하면 먹고 싶은 음식을 부담 없이 먹을 수 있다”고 말했다. 이태규씨(34) 역시 “치킨 같은 튀긴 음식은 냉동했다가 다시 먹으면 맛이 달라진다”며 “같이 주문하면 갓 튀긴 걸 딱 먹을 만큼만 살 수 있어서 좋다”고 했다.



공동 주문은 배달음식에만 그치지 않는다. 수박과 계란, 고구마 등 농산물은 물론 육류나 베이킹 재료 등을 함께 구매하는 사례도 늘고 있다.



김하은씨(32)는 “수박은 반의 반 통만 있어도 충분한데, 마트에서 미리 잘라 파는 제품은 위생이 걱정된다”며 “온라인에서 썩은 수박을 잘라 판매했다는 영상을 본 뒤로는 가능하면 통수박을 사서 나눠 먹는다”고 말했다.



조예빈씨(27)는 “베이킹 재료는 소분 제품으로 사면 가격이 훨씬 비싸고, 대용량은 혼자 쓰기엔 양이 너무 많아 유통기한 안에 다 쓰기 어렵다”며 “말차나 황치즈 파우더 같은 재료도 같이 살 사람을 구해 나누면 가격 부담도 줄고 버리는 양도 훨씬 적다”고 말했다.



이 과정에서 소소한 즐거움을 느낀다는 사람도 적지 않다. 직장인 송모씨(30)는 “처음에는 모르는 사람과 음식을 나누는 게 어색했는데 막상 만나보면 생각보다 부담이 없어서 종종 이용한다”고 했다. 변경덕씨(22)는 “처음에는 돈을 아끼려고 시작했는데 과정이 생각보다 재미있다”며 “동네를 새롭게 알아가는 느낌도 든다”고 말했다.

