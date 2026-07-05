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OPEC+, 5개월 연속 증산 합의···“내년에는 과잉 공급 예상”

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본문 요약

로이터 통신은 5일 OPEC＋ 회원국들이 이날 화상회의를 열고 8월 석유 생산량을 7월 대비 하루 18만8000배럴 늘리기로 합의했다고 전했다.

OPEC+는 2023년 4·11월 두 차례에 걸쳐 자발적 감산 조처를 내린 후 지난해부터 이를 되돌리며 생산량을 늘려왔다.

올해 1분기에는 증산을 중단했다가 미국과 이란의 전쟁이 발생한 후 석유 가격 안정을 위해 지난 4월부터 4개월 연속으로 생산량 확대를 결정했다.

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OPEC+, 5개월 연속 증산 합의···“내년에는 과잉 공급 예상”

입력 2026.07.05 21:15

  • 배시은 기자

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오스트리아 빈에 위치한 석유수출국기구(OPEC) 본부. AFP연합뉴스

오스트리아 빈에 위치한 석유수출국기구(OPEC) 본부. AFP연합뉴스

석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC＋ 소속 7개국이 5개월 연속 석유 생산량 목표 확대에 나섰다．

로이터 통신은 5일(현지시간) OPEC＋ 회원국들이 이날 화상회의를 열고 8월 석유 생산량을 7월 대비 하루 18만8000배럴 늘리기로 합의했다고 전했다.

OPEC+ 7개국은 성명을 통해 “석유 시장 안정을 도모하기 위한 공동 노력의 하나로 2023년 4월 발표한 자발적 추가 감산 조치와 관련해 하루 18만8000배럴 규모의 생산 조정을 하기로 했다”고 밝혔다.

OPEC+는 2023년 4·11월 두 차례에 걸쳐 자발적 감산 조처를 내린 후 지난해부터 이를 되돌리며 생산량을 늘려왔다. 올해 1분기에는 증산을 중단했다가 미국과 이란의 전쟁이 발생한 후 석유 가격 안정을 위해 지난 4월부터 4개월 연속으로 생산량 확대를 결정했다.

그러나 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 실제 생산은 계획만큼 늘어나지 못했다. OPEC 자료에 따르면 올해 1분기부터 5월까지 이번 증산에 참여하는 7개국 중 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 3개국의 생산량은 하루 약 600만배럴 감소했다.

하지만 지금과 같은 추세로 증산이 계속되면 내년 공급과잉 현상이 벌어질 수 있다는 분석도 나온다. 미국과 이란의 종전 후속 협상이 성사될 경우 시장에 공급량이 더 늘어날 가능성도 있다. 에너지 정보업체 라이스타드 애널리스 호르헤 레온은 “내년에는 누구나 원유 공급 과잉을 예상하고 있다”고 AFP통신에 말했다.

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