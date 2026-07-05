정신건강 상담사 정보 ‘부실’…바우처 이용자 “맞춤 상담 어떡하나”

경력·전문성 편차, 직접 찾아봐야 “고위험군 상담 부실 우려” 지적에 복지부는 “문제 조기 발견이 목표”

정부가 시행 중인 ‘정신건강 심리상담 바우처’ 사업이 상담사 자격증 정보나 실무 경력 등의 정보를 불충분하게 제공한 탓에 이용자가 본인 상황에 맞는 상담을 받기 어렵다는 비판을 받고 있다.



5일 보건복지부에 따르면 정신건강 심리상담 바우처 사업은 우울·불안 등 정서적 어려움을 겪는 시민에게 심리상담 서비스를 제공한다.



마음건강 돌봄, 정신질환 예방 및 조기 발견 등이 사업의 목표다. 대상자로 선정되면 일대일 대면 심리상담을 8회 받을 수 있는 이용권이 발급된다.



이 사업에 참여하는 상담사의 전문성과 실무 경험 등은 다양하다. 복지부 자료를 보면 지난해 12월 기준 이 사업에 등록된 상담사는 1만368명(중복 자격 포함)이다. 국가전문자격인 ‘청소년상담사’가 3233명(31.1%)으로 가장 많았다.



이어 민간 자격인 ‘상담심리사’ 2613명(25.2%), ‘전문상담사’ 2224명(21.5%) 순이었다. 임상심리사·간호사·사회복지사·작업치료사로 구성된 ‘정신건강전문요원’은 788명(7.6%)이었다.



민간 학회 1급 자격인 상담심리사·전문상담사는 관련 석사 학위 취득 후 ‘2000시간 이상’ 심리상담 수련 실적이 있어야 취득할 수 있다. 국가 자격인 청소년상담사는 시험에 합격해 ‘100시간 이상’ 자격연수를 이행하면 현장 상담 경험 없이도 취득 가능하다. 상담사 간 상담 실무 경험 편차가 적지 않다.



같은 상담심리사라 해도 전공이나 취득 학위 등에 따라 상담 전문성에서 차이가 있을 수 있다. 그런데도 정부가 운영하는 ‘사회서비스 전자바우처’ 홈페이지에는 상담사에 대한 구체적인 정보가 공개되어 있지 않다.



예컨대 기관별로 상담사가 어떤 자격증을 가졌는지에 대한 정보도 없이 ‘1급/2급 유형’ 등의 정보만 적어놓는 식이다. 일부기관은 자체 홈페이지에 자격증 정보 등을 공개했지만 이용자가 일일이 찾아봐야 하는 구조이다.



A씨(20대)는 “자격 종류가 적혀있지 않거나 복잡해 상담사가 어떤 경력을 가졌는지 알기 힘들었다”고 말했다. 이처럼 상담인력에 대한 정보가 부족하다 보니 이용자가 자신의 심리 상태에 적합한 상담을 받지 못해 되레 피해를 볼 수 있다는 지적이 나온다. 심리학과 교수 B씨는 “임상 판단력이 부족한 상담 인력이 고위험군 내담자를 맡을 경우, 환자가 상처를 입거나 상태가 악화하는 등 치명적 결과로 이어질 수 있다”고 말했다. 심리 상담 특성상 비밀보장 원칙이 적용돼 부실 상담 피해가 밖으로 드러나기 어렵다는 점도 우려를 키운다.



복지부 관계자는 “사업 홈페이지에 지역별 (상담) 기관과 소속 인력의 자격 유형 등을 공개하고 있고, 그 이상의 구체적 설명은 기관별 재량에 따르고 있다”며 “정신건강 문제를 조기에 발견·예방하는 것이 사업 목표이고, 고위험군은 상위 기관에서 전문적인 치료 상담이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

