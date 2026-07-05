‘통합’ 없는 독립 250주년 트럼프 연설

민주 진영 겨냥 “공산주의자”

4일(현지시간) 미국 건국 250주년을 기념하기 위해 쏘아올린 폭죽 86만발이 수도 워싱턴의 하늘을 수놓았다. 세계 기네스북 기록을 깬 대규모 불꽃놀이와 웅장한 에어쇼로 그 어느 해보다 화려하게 기획된 독립기념일이었다. 그러나 찌는 듯한 폭염에 뇌우·태풍 예보까지 겹치면서 이날 행사는 곳곳에서 차질을 빚었다.



이날 워싱턴 기온이 38도까지 치솟자 행사 주최 측은 독립기념일 퍼레이드를 취소했다. 밤에는 뇌우·태풍 경보가 내려지면서 대피명령까지 떨어졌다. 우여곡절 끝에 행사가 재개되긴 했지만, 불꽃놀이는 결국 도널드 트럼프 대통령의 연설이 끝난 후 자정이 돼서야 시작됐다.



올해 행사가 파행을 빚게 된 더 큰 원인은 악천후보다 트럼프 대통령의 건국 250주년 ‘사유화’ 논란이었다. 250주년 기념행사는 2016년 미 연방의회가 만든 초당적 위원회인 ‘아메리카250’이 10년 동안 준비해왔지만, 트럼프 대통령은 지난해 취임과 동시에 행정명령으로 ‘프리덤250’을 출범시킨 후 예산과 권한을 몰아줬다.



반이민 정서 부채질 부정선거론 주장도



250주년 독립기념일의 역사적 의미는 퇴색되고, 역대 최대 규모의 불꽃놀이와 에어쇼 등 애국주의를 강조하는 화려한 볼거리가 그 자리를 메웠다. 미국의 건국정신보다 트럼프 대통령 기념 이벤트가 잇따랐다. 트럼프 대통령은 이날 본인의 서명이 들어간 100달러짜리 지폐를 소셜미디어에 공개했다.



정치적 갈등이 있더라도 독립 기념행사만큼은 건국의 의미를 되새기는 단합의 기회로 삼으려 했던 역대 정부와 달리 트럼프 대통령은 올해 행사를 대놓고 이념 투쟁의 장으로 만들었다. 그는 이날 내셔널몰에서 열린 독립 기념행사 연설에서 진보주의자들을 ‘공산주의자’로 낙인찍었다. 그는 “우리 군인들이 전 세계 전장에서 공산주의와 싸웠는데, 그 위협이 다시 미국 본토에서 고개를 드는 것을 두고 볼 수 없다”며 “그것은 암과 같다. 빨리 잘라내야 한다”고 했다. 그는 “우리는 공산주의와의 전쟁에 참전했던 용사들에게 자랑스럽게 감사를 표한다”며 6·25전쟁 참전 미군을 소개하기도 했다.



트럼프 대통령은 “공산주의 체제는 미국 체제의 정반대”라고 규정했다. 그러면서 “2세기 반이 지난 지금도 이 미국 공화국은 여전히 당당하고 강력하게 서 있다”며 “최고의 순간은 아직 오지 않았다. 이것은 미국 황금기의 서막일 뿐”이라고 강조했다.



또 오는 11월 중간선거를 앞둔 시점에서 부정선거 음모론을 설파했다. 그는 자신이 추진하는 선거법 개정안의 통과를 촉구하면서 “모든 유권자가 시민권을 증명하고, 우편투표가 없어져야 선거 부정행위가 사라진다”고 주장했다.



트럼프 대통령은 전날 역대 대통령의 얼굴이 새겨진 미 사우스다코타주 러시모어산을 방문했을 때도 민주당 내에서 부상하는 민주사회주의를 ‘공산주의’로 규정하며 통합보다는 분열과 공격을 시도했다. 그러면서 “미국의 ‘예외주의’를 지키기 위해 미국 정신을 말살하려는 자들로부터 조국의 정체성을 되찾겠다”면서 반이민 정서를 부채질했다.



AP통신은 트럼프 “당파적 정치와 애국주의적 호소를 뒤섞었다”며 “역대 대통령이 국민통합의 기회로 삼아온 독립기념일 연설로는 이례적으로 당파적인 입장을 드러냈다”고 평가했다.

