[단독]티메프 사태로 4년 새 피해구제 신청 38% 급증···소비자원 인력은 ‘뒷걸음질’

사건 처리에 22일·조정관 1인당 연간 724건 감당 ‘티메프’ 등 플랫폼 분쟁 쏟아지는데 인력은 동결 “집단소송제 확대 등 피해 원천 예방할 장치 필요”

김모씨(27)는 지난 4월 피부과 시술을 받던 중 옷이 훼손돼 한국소비자원에 피해구제를 신청했다. 접수 44일이 지나서야 조정관이 배정됐지만 기다림에 지친 김씨는 접수를 철회했다. 그는 “아끼는 옷이 훼손돼 속이 상했지만 시간도 감정도 더는 쓰고 싶지 않아 그만뒀다”고 했다.

소비자원에 접수된 피해구제 처리 기간이 4년 연속 증가한 것으로 나타났다. 티메프 사태 등으로 피해구제 신청은 급증한 반면 담당 인력은 늘지 않은 탓이다. 피해구제는 소비자와 사업자 간 갈등을 법적 강제력 없이 해결하는 사실상 마지막 단계로, 합의가 불발되면 준사법기구인 분쟁조정위원회나 민사소송을 거쳐야 해 소비자 부담이 커진다.

이양수 국민의힘 의원이 5일 한국소비자원에서 제출받은 자료를 보면 소비자원에 접수된 피해구제 건수는 2022년 4만5507건에서 지난해 6만2996건으로 약 38% 증가했다.

2024년 티메프 미정산 사태 및 일부 플랫폼들이 돈만 받고 잠적하는 ‘먹튀’ 사건 등이 잇따른 결과다. 2023년 4만7997건이던 피해구제 건수는 2024년 5만7177건으로 크게 늘었다. 이 기간 미배송 등 ‘계약불이행’ 신고도 8023건에서 1만1100건으로, 환불 지연 등 ‘청약철회’ 신고도 6113건에서 9079건으로 늘었다.

이 기간 소비자원에서 피해구제를 담당하는 인원은 88명에서 87명으로 오히려 줄었다. 이로 인해 담당자 1인당 평균 사건 처리기간은 2022년 15일에서 지난해 22일로 늘었다. 조정관 1인당 연간 사건 처리 건수도 같은 기간 517건에서 724건으로 40%가량 치솟았다.

미정산, 환불 등 금전 문제가 얽히면서 합의가 불발돼 분쟁조정위원회로 넘어가는 ‘조정신청’ 건수도 늘고있다. 2022년 합의가 불발된 2만2709건 중 74%(1만6756건)가 비교적 가벼운 ‘정보제공’으로 끝났다. 2025년에는 합의가 불발된 2만8025건 중 정보제공이 13%(3585건)로 줄었고, 조정신청 건수가 1만3916건으로 늘어 절반을 넘게 차지했다.

소비자원 피해구제국 관계자는 “이달 중 신입 직원을 배치해 담당 인력을 충원할 예정”이라며 “티메프 사태 이후 계약관계가 복잡한 소규모 플랫폼 사건이 늘면서 피해구제에도 오랜 시간이 소요되고 있다”고 설명했다.

담당 인력만 늘리기보단 근본적인 대응체계 개선이 필요하다는 지적도 나온다. 강정화 한국소비자연맹 회장은 “피해자가 일일이 신고해야 하는 현재 구조로는 인력을 늘려도 한계가 있다”며 “집단소송제 확대 등 반복되는 소비자 피해를 원천 예방할 제도적 장치가 시급하다”고 했다. 이 의원은 “주무부처인 공정거래위원회가 현행 인력 배치의 적정성과 구조적인 문제를 점검하여 소비자의 권리 구제가 조속히 이루어지도록 해야 한다”고 밝혔다.