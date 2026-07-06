[단독]“악성 민원인에 폭행” 정명근 화성시장 사건, 검찰 최종 불기소···‘민원인 무혐의’ 처분 왜?

정명근 경기 화성시장이 민원인에게 폭행당한 사건을 검찰이 최종 불기소한 것으로 5일 확인됐다. 검찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 결과 경찰 판단과 달리 폭행이 아니라고 결론지었다.

수원지검 형사5부(부장검사 정지영)는 경찰이 형법상 상해·공무집행방해 혐의로 송치한 건설업자 심모씨(71)를 지난달 30일 무혐의 처분했다. 심씨는 지난해 9월 경기 화성시의 한 식당에서 정 시장의 옷을 잡아 넘어뜨려 전치 4주의 상해를 입히고 지역 기관장 간담회를 방해한 혐의를 받았다.

경기 화성동탄경찰서는 지난해 11월 심씨에게 상해·공무집행방해 혐의를 적용해 검찰에 사건을 넘겼다. 화성시는 사건 당시 입장문을 통해 “악성 민원인이 정 시장에게 폭력을 가하는 사건이 발생했고 정 시장은 인대 파열 등 전치 4주의 상해를 입었다”며 “시는 관계기관과 협력해 모든 법적 조치를 강구할 예정”이라고 주장했다.

검찰은 식당 CCTV 영상의 화질을 개선해 분석한 결과 정 시장이 자신의 옷이 당겨지는 방향과 다른 방향으로 넘어진 것으로 보여 심씨가 잡아당겨 넘어졌다고 단정할 수 없다고 판단했다. 심씨가 정 시장을 밀치는 모습도 영상에는 없었다.

검찰은 심씨가 정 시장의 옷을 잡은 행위가 부상과 인과관계가 없고 공무집행을 방해하기 위한 유형력 행사도 없었다는 결론을 냈다. 심씨가 지난 1월 검찰 조사에서 범행을 부인한 데다 정 시장이 지난달 16일 검찰과의 통화에서 ‘심씨에 대한 처벌을 원하지 않는다’는 의사를 표시한 점도 고려했다.

정 시장은 지난달 6·3 지방선거에서 화성시장 재선에 성공했다.