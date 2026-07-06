창간 80주년 경향신문

[의원님은 수주왕]아들·며느리에 온갖 계약 ‘영끌’···꽃·농약·과태료 고지서 인쇄까지 알뜰하게 챙겼다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

수의계약이 확인된 지방의원 관련 업체를 업종별로 보면 건설업이 건수나 액수 모두에서 압도적이었다.

이 문구점은 2023년 11월까지 경북교육청과 7600만여원의 수의계약을 체결한 사실이 알려져 당시 김 전 의원이 공개사과하기도 했다.

이런 소매 품목은 다양한 공급업체가 있는데도 수의계약을 진행했다는 점에서 의원의 영향력 행사 가능성이 높다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[의원님은 수주왕]아들·며느리에 온갖 계약 ‘영끌’···꽃·농약·과태료 고지서 인쇄까지 알뜰하게 챙겼다

입력 2026.07.06 06:00

수정 2026.07.06 07:20

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가

최다 분야는 건설업···90% 차지

비누공예 키트까지···곳곳에 ‘빨대’

지난달 30일 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면의 한 농장으로 가는 길이 쇠사슬로 가로 막혀 있다. 광양시는 2024년 이 산길을 2400여만원을 들여 포장했지만 인적은 드물었다. 한 마을 주민은 “10년이 지나고, 20년이 지나도 그 길을 지나갈 사람은 없다”고 말했다. 광양|권도현 기자

지난달 30일 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면의 한 농장으로 가는 길이 쇠사슬로 가로 막혀 있다. 광양시는 2024년 이 산길을 2400여만원을 들여 포장했지만 인적은 드물었다. 한 마을 주민은 “10년이 지나고, 20년이 지나도 그 길을 지나갈 사람은 없다”고 말했다. 광양|권도현 기자

수의계약이 확인된 지방의원 관련 업체를 업종별로 보면 건설업이 건수나 액수 모두에서 압도적이었다. 고추 종자나 비누공예 키트, 불법주정차 과태료 고지서 인쇄 등 경쟁 업체가 많은 품목까지 수의계약으로 공급된 사례도 적지 않았다.

5일 경향신문이 전국 광역·기초자치단체와 지방공공기관의 2022년 6월부터 올해 6월까지 계약 현황을 전수 분석한 결과, 모두 121개의 지방의원 관련 업체가 수의계약을 맺은 것으로 확인됐다. 업종별로는 건설업체가 83개로 전체의 68.6%를 차지했다. 계약금액은 460억여원으로 전체 516억여원의 89.2%나 됐다. 배수로 정비, 농로 포장 등 토목공사 계약이 대다수였고 주민센터, 공공화장실 건축공사도 있었다.

도소매업은 12개로 적었지만 품목은 다양했다. 김석현 경북 영양군의원이 대표였다가 지금은 그의 동생이 운영하는 A농약사는 영양군과 지난 4년간 35건, 4억3000만원대의 수의계약을 맺었다. 영양고추유통공사에만 2억9000만원대의 고추 종자를 납품했다. 김 의원의 동생은 “2018년에 인수했고, 형은 관여를 안 한다”고 말했다.

김홍구 전 경북도의원이 아들에게 물려준 B문구사는 2023년 지역구인 상주시가 운영하는 낙동강역사이야기관에 840만여원의 비누공예 키트를 공급하는 계약을 땄다. 김 전 의원은 “광역의원이어서 상주시와의 계약은 이해충돌이 안 된다”고 했다. 이 문구점은 2023년 11월까지 경북교육청과 7600만여원의 수의계약을 체결한 사실이 알려져 당시 김 전 의원이 공개사과하기도 했다.

수의계약 지방의원 지역별, 업종별 현황

수의계약 지방의원 지역별, 업종별 현황

이런 소매 품목은 다양한 공급업체가 있는데도 수의계약을 진행했다는 점에서 의원의 영향력 행사 가능성이 높다. 김동구 전북도의원이 운영하다가 며느리에게 넘겨준 C화원은 2025년 가로정비용 팬지꽃 340만여원어치를 지역구인 군산시에 납품했다. 김동구 의원은 “두 번 다시 그런 일이 없어야 한다”고 말했다. 김태균 전남도의원이 2025년까지 이사로 겸직 신고한 D전자마트는 2022년부터 2년간 지역구인 광양시의 국공립 어린이집 등 8곳에 6600만여원어치의 가전제품을 납품하는 수의계약을 맺었다. 김태균 의원은 “옛날에 내가 (운영)했지만 지금은 모른다”고 밝혔다.

광고·인쇄업체도 9개 있었다. 배태숙 전 대구 중구의원은 2022년 6월 당선 직후 본인이 운영하던 광고대행업체로 중구에서 320만원어치 불법주정차 과태료 부과 고지서 제작 수의계약을 따냈다. 배 전 의원과 아들은 타인 명의 업체로 중구 등과 41건 1800여만원어치의 수의계약을 맺은 혐의로 기소돼, 배 전 의원은 최근 2심에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

▲ 관련기사

[의원님은 수주왕]예산 2400만원 들인 산길 따라가봤더니···쇠사슬로 가로막힌 전직 의원 농장이 떡하니

지난달 30일 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면의 한 마을. 산 쪽으로 올라가는 좁고 가파른 길을 따라 1㎞쯤 차로 이동하다 멈춰 섰다. 누군가 쇠사슬로 길을 막아둔 것이다. 광양시는 2년 전 예산 2400여만원을 써 마을과는 동떨어진 이곳 농장의 작업로를 포장했다. 그러나 막힌 도로는 다른 차량의 이동을 불허했다. 뱀의 사체가 나뒹굴고 있고 고라니가 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607060600111

[의원님은 수주왕]인구 4만8000명인데 올 예산만 1조원···경북 의성, 의원 절반이 연루된 ‘수의계약의 성지’

지난달 19일 찾은 경북 의성군의 한 사업장. 건물 앞마당에는 빈 생수병과 녹슨 기계가 나뒹굴고 있었다. 굳게 닫힌 사무실 안에 사람은 없었고 사방은 적막했다. 겉보기에는 방치된 폐건물 같았다. 한동안 직원이 출근하지 않았는지 우체통에는 신문과 세금 고지서 등이 빼곡히 꽂혀 있었다. 이곳은 오호열 의성군의원이 대표이사였던 A건설사와 이사로 재직했던 B...

https://www.khan.co.kr/article/202607060600141

[의원님은 수주왕]거대 양당 싹쓸이 한 경북·전남, 수의계약 의혹 지방의원 몰려 있었다

지난 4년간 관련 업체를 통해 소속 지방자치단체에서 수의계약을 따낸 지방의원 수는 경북과 전남(통합 이전 기준) 지역에서 가장 많았다. 특정 정당이 사실상 독점하고 있는 두 지역의 특성상 제대로 된 견제가 작동하지 않았을 가능성이 크다는 점에서 감시 시스템 마련이 필요하다는 지적이 나온다. 5일 경향신문이 전국 광역·기초자치단체와 지방공공기관의 계약 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607060600121

[의원님은 수주왕]아들·며느리에 온갖 계약 ‘영끌’···꽃·농약·과태료 고지서 인쇄까지 알뜰하게 챙겼다

▶ 관련기사 전체 보기 : 의원님은 수주왕

어떻게 찾았나

[의원님은 수주왕]아들·며느리에 온갖 계약 ‘영끌’···꽃·농약·과태료 고지서 인쇄까지 알뜰하게 챙겼다

정보공개센터가 운영하는 ‘오픈와치’와 중앙선거관리위원회 등에서 민선 8기 지방의원의 경력, 민간업무 활동내역을 수집했다. 뉴스타파의 공직자 재산정보에서 의원들이 보유한 토지, 건물, 증권 내역을 찾았다. 이를 통해 의원 본인과 배우자·직계가족이 관련된 업체명을 추렸다. 이 업체명을 243개 지방자치단체가 공개하는 계약업체와 대조했다. 535만여건의 계약정보는 인공지능(AI) 도구 클로드코드로 추출했다. 회사와 의원 간의 연관성을 파악하기 위해 500건에 가까운 법인, 부동산 등기부등본을 떼서 확인했다.

공개된 자료를 기반으로 한 조사인 만큼, 이번에 발견된 사례는 빙산의 일각일 수 있다. 경향신문은 수집한 계약 현황을 누구나 검색할 수 있는 시스템을 공개한다. 아래 링크나 URL, 경향신문 홈페이지에서 접속 가능하다.

[의원님은 수주왕]아들·며느리에 온갖 계약 ‘영끌’···꽃·농약·과태료 고지서 인쇄까지 알뜰하게 챙겼다

의원님은 수주왕

지방자치단체 계약정보 통합 검색

https://www.khan.co.kr/kh_storytelling/2026/contracts/

https://www.khan.co.kr/kh_storytelling/2026/contracts/

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글