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본문 요약

월요일인 6일은 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 시간당 20∼30㎜의 강하고 많은 비가 예상돼 안전에 유의해야 한다.

당분간 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도를 웃돌겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전국 곳곳 장맛비 지속…낮 최고 32도 후텁지근

입력 2026.07.06 07:12

  • 반기웅 기자

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장마의 초입에 들어선 서울 도심의 표정. 이준헌 기자

장마의 초입에 들어선 서울 도심의 표정. 이준헌 기자

월요일인 6일은 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다. 낮 기온은 최고 30도까지 올라 무더운 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 수도권과 충청권, 호남, 영남 내륙 등 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙 산지, 충청권 20~60㎜, 전라권 30~80㎜, 경상권 5~50㎜, 제주도 5~40㎜다.

비가 내리는 지역에서는 시간당 20∼30㎜의 강하고 많은 비가 예상돼 안전에 유의해야 한다.

당분간 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도를 웃돌겠다. 최고 체감온도는 남부내륙 32도 이상, 그 밖의 지역은 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

이날 낮 최고기온은 26~32도로 비가 소강상태에 드는 지역에서는 습도가 높은 상태에서 기온이 오르겠다.

남해상과 제주도해에는 돌풍을 동반한 천둥·번개가 치는 곳이 있어 해상 안전사고에 주의가 필요하다. 당분간 서해상을 중심으로 바다 안개가 끼겠고, 동해상에도 안개가 예상돼 항해·조업 선박의 각별한 주의가 요구된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’이 예상된다.

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