창간 80주년 경향신문

네타냐후 “이스라엘군, 레바논에 필요한 만큼 머물 것”···트럼프와 불화설도 부인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란이 맺은 종전 양해각서 제1조는 '레바논 포함 모든 전선의 군사 작전 중단'이다.

이스라엘은 자신들은 협상 당사자가 아니며, 레바논 내 헤즈볼라 세력의 무장해제가 이뤄지기 전 철수하지 않겠다는 입장을 유지해 왔다.

네타냐후 총리는 이란과 미국의 종전 협상 과정에서 레바논에 대한 공격을 계속해 도널드 트럼프 미국 대통령과 불화가 생겼다는 보도에 대해서도 정면으로 반박했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

네타냐후 “이스라엘군, 레바논에 필요한 만큼 머물 것”···트럼프와 불화설도 부인

입력 2026.07.06 07:23

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
트럼프 대통령과 네타냐후 총리(왼쪽). 로이터연합뉴스

트럼프 대통령과 네타냐후 총리(왼쪽). 로이터연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란의 협상에 쟁점이 된 이스라엘군의 헤즈볼라 공격에 대해 “이스라엘군은 필요한 만큼 레바논에 머물 것이라고 말했다.

네타냐후 총리는 5일(현지시간) 폭스뉴스 ‘선데이 브리핑’에 출연해 레바논 주둔 문제에 대해서도 강경한 입장을 고수했다.

그는 “이스라엘 북부 주민과 전체 시민을 보호하기 위해 필요한 만큼 레바논에 머물 것”이라고 말했다. 그는 이스라엘군이 레바논 남부의 전략 요충지 보포르 능선을 계속 장악하고 있으며 이스라엘과 레바논 사이의 완충지대인 리타니강 인근에서도 작전을 유지하고 있다고 밝혔다.

이스라엘군은 친이란 무장 세력 헤즈볼라에 대한 공격을 이유로 레바논 남부에서 작전을 이어가고 있다. 미국과 이란이 맺은 종전 양해각서(MOU) 제1조는 ‘레바논 포함 모든 전선의 군사 작전 중단’이다. 이스라엘은 자신들은 협상 당사자가 아니며, 레바논 내 헤즈볼라 세력의 무장해제가 이뤄지기 전 철수하지 않겠다는 입장을 유지해 왔다.

네타냐후 총리는 이란과 미국의 종전 협상 과정에서 레바논에 대한 공격을 계속해 도널드 트럼프 미국 대통령과 불화가 생겼다는 보도에 대해서도 정면으로 반박했다. 그는 “균열이 있다고 생각하지 않는다”며 “미국에 이스라엘보다 더 강한 동맹은 없고, 이스라엘에도 미국보다 더 강한 동맹은 없다”고 강조했다. 양국 간 의견 차이가 있더라도 직접 대화로 해결하고 있다는 설명도 덧붙였다.

그는 두 정상 간 관계에 대해 “트럼프 대통령은 미국 지도자로서 미국에 좋은 일을 하고, 나는 이스라엘의 지도자로서 이스라엘에 좋은 일을 한다”며 “99%의 경우 우리는 같은 시각을 공유한다”고 전했다.

또 네타냐후 총리는 “합의가 되든 안 되든, 내가 총리인 한 이란은 핵무기를 보유하지 못할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글