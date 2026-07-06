‘조롱 논란’ 배재고 야구부, 오늘 광주일고 사과 방문…5·18 묘역 참배

야구부 학생 전원에 학부모·교사 등 80여명

5·18민주화운동 조롱성 응원 구호로 논란을 빚은 서울 배재고등학교 야구부가 오늘 광주제일고등학교를 찾아 사과한다.

서울시교육청과 전남광주교육청에 따르면 배재고 야구부 소속 학생선수 36명 전원과 일부 학부모, 교사 등 80여 명은 6일 오후 3시쯤 광주제일고를 방문해 피해 학생 선수들에게 사과한다.

두 학교 학생들은 광주제일고 강당에서 약 30분가량 사과와 화해의 시간을 가질 예정이다.

이후에는 국립 5·18민주묘지로 이동해 5·18민주화운동 과정에서 희생된 피해자 묘역에 참배한다. 이 자리에는 김대중 전남광주 교육감과 정근식 서울시 교육감도 동행한다.

당초 배재고는 지난 1일 광주제일고에 방문 의사를 전했으나, 광주제일고 측은 학생들의 심리 안정이 필요하고 기말고사 기간인 점을 들어 재고를 요청했다.

지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국 고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 선수들은 광주제일고를 상대로 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 부적절한 응원 구호를 외쳐 논란이 됐다.