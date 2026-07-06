오늘부터 휴대전화 개통·번호이동시 안면인증 등 거쳐야

6일부터 휴대전화를 새로 개통하거나 번호이동을 할 때 안면인증 등 강화된 본인확인 절차를 적용한다.

과학기술정보통신부에 따르면 이동통신 3사와 알뜰폰 사업자는 이날부터 전국 대리점과 판매점, 온라인 등 대면·비대면 모든 채널에서 기존 신분증 확인보다 엄격해진 본인확인 절차를 시행한다. 가입자는 안면인증이나 모바일 신분증, 당일 발급 주민등록초본 가운데 하나로 추가 본인 확인을 거쳐야 한다. 명의도용을 통한 불법 개통을 막아 대포폰 유통, 보이스피싱 범죄를 막기 위한 조치다. 정부는 지난해 말부터 강화된 본인확인 절차를 시범 운영하다 이날부터 확대 적용하기로 했다. 같은 통신사에서 단말기만 교체하는 기기변경은 강화된 본인확인 절차를 적용하지 않는다.

제도 시행 초기에는 일부 불편이 예상된다. 안면인증은 촬영 환경이나 얼굴 인식 결과에 따라 인증이 원활하지 않을 수 있다. 행정안전부 모바일 신분증과 주민등록초본은 미리 발급해 둬야 한다.

당초 정부는 안면인증을 의무화하려 했으나 개인정보보호위원회와 국가인권위원회가 안면 정보의 민감성을 이유로 선택권 보장을 권고하면서 다중인증 체계로 수정됐다. 안면정보 유출 우려에 대해 과기정통부는 안면 정보의 원본 이미지를 저장하지 않고 대조 즉시 파기한다고 밝혔다.