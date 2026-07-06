창간 80주년 경향신문

오늘부터 휴대전화 개통·번호이동시 안면인증 등 거쳐야

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6일부터 휴대전화를 새로 개통하거나 번호이동을 할 때 안면인증 등 강화된 본인확인 절차를 적용한다.

과학기술정보통신부에 따르면 이동통신 3사와 알뜰폰 사업자는 이날부터 전국 대리점과 판매점, 온라인 등 대면·비대면 모든 채널에서 기존 신분증 확인보다 엄격해진 본인확인 절차를 시행한다.

가입자는 안면인증이나 모바일 신분증, 당일 발급 주민등록초본 가운데 하나로 추가 본인 확인을 거쳐야 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘부터 휴대전화 개통·번호이동시 안면인증 등 거쳐야

입력 2026.07.06 07:33

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
정부가 보이스피싱과 대포폰 범죄를 막기 위해 휴대전화 개통시 안면인증을 단계적으로 도입하는 등 휴대전화 부정사용 방지 대책을 시행한다. 지난달 30일 서울 중구의 한 통신사 대리점에서 관계자가 휴대전화 개통시 안면인증을 시연하고 있다. 연합뉴스

정부가 보이스피싱과 대포폰 범죄를 막기 위해 휴대전화 개통시 안면인증을 단계적으로 도입하는 등 휴대전화 부정사용 방지 대책을 시행한다. 지난달 30일 서울 중구의 한 통신사 대리점에서 관계자가 휴대전화 개통시 안면인증을 시연하고 있다. 연합뉴스

6일부터 휴대전화를 새로 개통하거나 번호이동을 할 때 안면인증 등 강화된 본인확인 절차를 적용한다.

과학기술정보통신부에 따르면 이동통신 3사와 알뜰폰 사업자는 이날부터 전국 대리점과 판매점, 온라인 등 대면·비대면 모든 채널에서 기존 신분증 확인보다 엄격해진 본인확인 절차를 시행한다. 가입자는 안면인증이나 모바일 신분증, 당일 발급 주민등록초본 가운데 하나로 추가 본인 확인을 거쳐야 한다. 명의도용을 통한 불법 개통을 막아 대포폰 유통, 보이스피싱 범죄를 막기 위한 조치다. 정부는 지난해 말부터 강화된 본인확인 절차를 시범 운영하다 이날부터 확대 적용하기로 했다. 같은 통신사에서 단말기만 교체하는 기기변경은 강화된 본인확인 절차를 적용하지 않는다.

제도 시행 초기에는 일부 불편이 예상된다. 안면인증은 촬영 환경이나 얼굴 인식 결과에 따라 인증이 원활하지 않을 수 있다. 행정안전부 모바일 신분증과 주민등록초본은 미리 발급해 둬야 한다.

당초 정부는 안면인증을 의무화하려 했으나 개인정보보호위원회와 국가인권위원회가 안면 정보의 민감성을 이유로 선택권 보장을 권고하면서 다중인증 체계로 수정됐다. 안면정보 유출 우려에 대해 과기정통부는 안면 정보의 원본 이미지를 저장하지 않고 대조 즉시 파기한다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글