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북한 매체가 경학민 신임 주오스트리아 북한 대사가 공식 부임 절차를 마쳤다고 보도했다.

북한 조선중앙통신은 6일 경 대사가 지난 1일 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령에게 신임장을 제정했다고 보도했다.

통신은 경 대사가 김정은 국무위원장이 판데어벨렌 대통령에게 보내는 인사를 정중히 전했다고 보도했다.

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북한 신임 오스트리아 대사에 경학민 부임

입력 2026.07.06 07:53

  • 강연주 기자

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북한은 지난달 20일부터 22일까지 김정은 국무위원장의 사회로 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 확대회의를 진행 했다고 조선중앙통신이 지난달 23일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한은 지난달 20일부터 22일까지 김정은 국무위원장의 사회로 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 확대회의를 진행 했다고 조선중앙통신이 지난달 23일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한 매체가 경학민 신임 주오스트리아 북한 대사가 공식 부임 절차를 마쳤다고 보도했다.

북한 조선중앙통신은 6일 경 대사가 지난 1일 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령에게 신임장을 제정했다고 보도했다.

통신은 경 대사가 김정은 국무위원장이 판데어벨렌 대통령에게 보내는 인사를 정중히 전했다고 보도했다.

판데어벨렌 대통령은 이에 사의를 표하고 “앞으로 조선(북한)에서 모든 일이 다 잘되며 두 나라 사이의 관계가 발전되기를 바란다”고 밝혔다.

경 대사는 지난 2020년 임명됐던 최강일 전 대사의 후임으로 분석된다.

최 전 대사의 전임자는 김일성 주석의 사위인 김광섭으로, 그는 1993년부터 2020년까지 27년간 오스트리아 대사직을 수행한 바 있다.

외교부에 따르면 북한은 6월 기준 현재 전 세계에 재외공관 43곳을 두고 있다.

유럽에는 오스트리아를 비롯해 독일, 러시아, 루마니아, 벨라루스, 불가리아, 스웨덴, 스위스, 이탈리아, 영국, 체코, 폴란드에 상주대사관을 두고 있으며, 영사관 1곳과 대표부 2곳을 포함해 모두 15개의 공관을 운영하고 있다.

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