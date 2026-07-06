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트럼프 “폭풍우에 독립기념일 행사 취소됐지만 내가 뒤집어”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일 미국의 독립 250주년 기념일 행사가 폭풍우로 취소됐다가 자신의 결정으로 재개될 수 있었다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 독립기념일 당일인 전날 오후 7시5분 기준 워싱턴DC 내셔널몰 일대에 42만4000명의 인파가 모였지만 악천후로 행사가 취소되고 사람들이 대피해야 했다고 말했다.

이어 "행사가 취소됐다는 소식을 듣자 나는 즉시 그 결정을 뒤집었고, 사람들이 다시 돌아올 시간을 주기 위해 잠시 기다렸다"며 "믿기 어렵게도 최소 15만명이 돌아왔고, 그 덕분에 행사는 원래 예정대로 진행됐을 때보다도 더 장관을 이뤘다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 “폭풍우에 독립기념일 행사 취소됐지만 내가 뒤집어”

입력 2026.07.06 08:01

  • 전현진 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4일(현지시간) 250주년 독립기념일을 맞아 워싱턴DC 내셔널몰에서 열린 행사에서 주먹을 쥐어보이며 인사하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4일(현지시간) 250주년 독립기념일을 맞아 워싱턴DC 내셔널몰에서 열린 행사에서 주먹을 쥐어보이며 인사하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 미국의 독립 250주년 기념일 행사가 폭풍우로 취소됐다가 자신의 결정으로 재개될 수 있었다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 독립기념일 당일인 전날 오후 7시5분 기준 워싱턴DC 내셔널몰 일대에 42만4000명의 인파가 모였지만 악천후로 행사가 취소되고 사람들이 대피해야 했다고 말했다.

이어 “행사가 취소됐다는 소식을 듣자 나는 즉시 그 결정을 뒤집었고, 사람들이 다시 돌아올 시간을 주기 위해 잠시 기다렸다”며 “믿기 어렵게도 최소 15만명이 돌아왔고, 그 덕분에 행사는 원래 예정대로 진행됐을 때보다도 더 장관을 이뤘다”고 말했다.

트럼프 대통령은 관람객들의 대피와 신속한 재입장을 지원한 비밀경호국(SS)과 법 집행기관의 대응을 치하했다. 또 “위대한 불꽃놀이가 끝난 직후부터 폭우가 쏟아져 이 놀라운 밤이 더욱 극적으로 마무리됐다”고 덧붙였다.

4일 워싱턴DC에서 진행된 건국 250주년 행사는 섭씨 40도에 육박하는 폭염 속에 뇌우 예보까지 나오며 한때 중단됐다.

대피령이 내려지자 야외 행사장 등에 모여 있던 관람객들은 인근 건물 등으로 몸을 피했다가 오후 9시가 넘어서야 주최측의 행사 재개 안내에 따라 다시 행사장으로 돌아왔다.

트럼프 대통령의 연설은 예정보다 약 1시간 30분 늦은 오후 11시 15분쯤 시작됐으며, 세계 최대 규모 기록 경신에 도전한 불꽃놀이는 트럼프 대통령의 연설이 끝난 직후 자정 무렵 시작됐다.

지난 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴기념탐에 250주년 독립기념일을 축하하기 위한 불꽃놀이를 보기 위해 인파가 몰려들었다. EPA연합뉴스

지난 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴기념탐에 250주년 독립기념일을 축하하기 위한 불꽃놀이를 보기 위해 인파가 몰려들었다. EPA연합뉴스

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