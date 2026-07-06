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5월 크루즈 방한객 사상 첫 20만명 넘어

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본문 요약

지난 5월 크루즈선을 타고 한국을 찾은 외국인이 사상 처음 20만명을 돌파했다.

지난 5월 이전 크루즈 방한객이 가장 많았던 달은 2025년 4월이었다.

올해 1월부터 5월까지 누적 크루즈 방한객은 70만8527명으로, 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가했다.

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5월 크루즈 방한객 사상 첫 20만명 넘어

입력 2026.07.06 08:02

  • 정대연 기자

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크루즈 여행 트렌드가 달라지고 있다. 여러 나라와 도시를 둘러보는 이동형 관광을 넘어, 기항지의 문화와 일상을 깊이 경험하는 체류형 여행으로 진화하고 있다. 한국관광공사 제공

크루즈 여행 트렌드가 달라지고 있다. 여러 나라와 도시를 둘러보는 이동형 관광을 넘어, 기항지의 문화와 일상을 깊이 경험하는 체류형 여행으로 진화하고 있다. 한국관광공사 제공

지난 5월 크루즈선을 타고 한국을 찾은 외국인이 사상 처음 20만명을 돌파했다.

6일 한국관광공사 ‘한국관광데이터랩’을 보면, 지난 5월 크루즈 방한객은 20만6542명으로, 한달 전보다 13.4% 늘었다. 지난해 같은 시기에 비해선 12.2% 증가했다. 크루즈 방한객 수는 크루즈 선박으로 한국에 입국한 외국인 가운데 상륙 허가를 받은 승객과 선원 수를 더한 것이다.

크루즈 방한객은 지난해 12월 5만6334명, 올해 1월 5만7091명, 2월 11만1675명, 3월 15만1017명, 4월 18만2202명 등으로 꾸준히 늘었다. 지난 5월 이전 크루즈 방한객이 가장 많았던 달은 2025년 4월(19만7643명)이었다.

올해 1월부터 5월까지 누적 크루즈 방한객은 70만8527명으로, 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가했다. 이 같은 추세라면 올해 전체로는 2025년의 160만2250명을 넘어설 것으로 추산된다.

올해 5월을 기준으로 입국 인원을 항구별로 보면 제주 서귀포항이 8만3659명으로 가장 많았고, 부산항(7만7555명), 인천항(2만4841명), 제주항(1만7012명) 등이 뒤를 이었다. 제주를 통한 크루즈 방한객이 전체의 절반가량이었다. 크루즈 방한객을 국적별로 보면 중국이 45.1%로 가장 많았고, 필리핀·일본·인도네시아·인도 등이 뒤를 이었다.

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