‘최대 5억’ 삼성전자 사내 주거대출 ‘국평’ 이하로 제한

삼성전자가 무주택 직원에게 지원하는 사내 주거안정 지원대출 대상 주택을 수도권·광역시 기준 ‘국민평형’(전용면적 85㎡) 이하로 제한하기로 했다. 낮은 이율로 고액의 주택 자금을 빌려주는 제도가 시중 대출 규제를 우회해 수도권 집값 상승을 부추긴다는 비판을 고려한 조치다.

5일 업계에 따르면 삼성전자는 사내 주거안정 지원대출 제도의 대상 주택을 수도권과 전국 6개 광역시 기준 전용 85㎡ 이하로 제한하기로 했다. 삼성전자는 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부와 세부 사항 조율을 마친 뒤 이달 내로 대출 제도를 시행할 예정이다.

삼성전자는 지난 5월 노사 합의를 통해 최대 5억원의 주택 자금을 연 1.5% 금리로 빌려주는 사내 대출 제도를 도입했다. 앞서 삼성전자와 동일한 조건(최대 5억원·1.5% 금리)의 무주택 직원 대상 사내 대출을 도입한 삼성디스플레이도 지난 1∼3일 노조 조합원 투표를 거쳐 수도권과 광역시 전용 85㎡ 이하 주택에만 대출을 시행하기로 결정했다.

사내대출은 기업 복지 성격의 개인 간 대여로 분류돼 총부채원리금상환비율(DSR) 등 규제를 받지 않는다. 이에 금융당국은 삼성전자의 사내 대출이 집값 상승을 부추길 수 있다고 우려해왔다. 이찬진 금융감독원장은 지난달 기자간담회에서 “공익을 위해 사내대출에 대한 규제가 일정 부분 필요하지 않을까 하는 문제의식을 갖고 있다”고 밝혔다.