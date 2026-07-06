[속보] 감사원, 선관위 실지감사 착수…“2022년 이후 선거 예산 집행·국민적 의혹들 점검”

감사원이 6일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선관위와 서울·경기·부산 선관위 및 관할 구·시·군 선관위 대상 실지감사(현장 조사)에 착수했다.

감사원은 이날부터 오는 24일까지 2주간 2022년 이후 선거 관련 예산 편성·집행 실태, 수의계약 체결 및 공무 국외 출장 등 국민적 의혹이 큰 사항, 감사원 처분 요구 이행 실태 등에 대한 1차 감사를 실시한다며 이같이 밝혔다.

감사원은 중앙선관위에 대해 2022년 정기감사 이후 회계 분야 감사가 없었던 만큼 선거 관련 예산 집행과 주요 의혹 등을 두루 점검한다는 계획이다. 감사반은 행정·안전감사국장을 단장으로 총 42명으로 꾸려졌다. 2단계 감사는 8월 중 2주 동안 실시된다.

감사 중점 사항은 2개 분야 총 12개다. 감사원은 먼저 선거 예산 편성 및 집행과 관련해 투표용지 인쇄 예산 편성 및 집행, 투표용지 인쇄 계약, 각종 수당(출석 수당, 특별정려금, 교육수당 등) 지급, 공정선거지원단 운영과 기간제 근로자 일용임금 집행, 선거 물품 구매·관리와 건물 임차, 재외국민선거 관리 경비와 수당 지급, 인건비 등 선거 경비소요 추계와 예산 조정 등 7개 사항을 들여다볼 계획이다.

또한 국민적 의혹 및 감사원 처분 요구와 관련해서는 수의계약 체결(계약단가 산정, 일감 몰아주기, 쪼개기, 특혜 의혹 등), 공무 국외 출장과 여비 집행, 업무추진비와 특근매식비 집행, 과거 감사원 감사 결과 이행 여부, 당선무효자 선거비용 반환채권 관리 등 5개 사항을 감사할 예정이다.

감사원은 “(6·3 지방선거 투표용지 부족 사태) 사후 조사 과정에서 초동 상황 파악 미흡, 지휘·대응 체계의 문제점이 드러나 선관위에 대한 국민의 신뢰가 훼손된 상황에서 투표용지 최소 인쇄 기준 하향과 인쇄 예산 집행, 전액 수의계약과 일부 업체 편중, 특별정려금 지급과 국외 출장에 대한 언론의 비판적인 보도 등으로 선관위 개혁과 외부 감사의 필요성이 제기됐다”고 밝혔다. 그러면서 “1단계 감사 결과에 따라 감사 대상·중점 및 인력 확대 여부를 결정할 예정”이라고 했다.

앞서 김호철 감사원장은 지난달 24일 기자간담회에서 “감사원은 오늘 회계검사를 위한 자료 수집에 나섰다”며 “투표용지 부족 사태와 관련 있는 사항을 중점적으로 보겠지만, 그와 연관돼 살펴볼 수 있는 사항은 다 살펴봐야 국민의 의혹이 해소될 것”이라고 말했다.

헌법기관인 선관위는 직무감찰 대상이 될 수 없다는 지난해 헌법재판소의 결정에 따라 회계검사라는 우회로를 통해 이번 사태의 문제점을 들여다보겠다는 취지로 풀이됐다.