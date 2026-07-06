AI가 참외밭 물주기·환기까지···경북, 자율재배 서비스 상용화

경북도농업기술원은 농림축산식품부 ‘농식품 분야 인공지능(AI) 응용제품 신속상용화 지원사업’에 선정돼 참외 자율재배 서비스 ‘팜톡톡’의 상용화를 추진한다고 6일 밝혔다.

팜톡톡은 생성형 AI와 온실 제어기술을 결합한 서비스다. 온도·습도·생육 상태·기상 정보를 종합적으로 분석해 물주기와 환기, 차광 등 필요한 작업을 판단하고 온실 설비를 자동으로 작동시킨다.

농업인이 카카오톡이나 음성으로 농장 상황을 물으면 AI가 작물 상태와 온실 환경을 분석해 필요한 조치와 그 이유를 알려준다. 온실 정보를 보여주는 데 그쳤던 기존 스마트팜보다 자동화 수준을 높인 것이다.

총사업비는 20억원이며 개발 기간은 1년이다. 성주참외과채류연구소와 칠곡군농업기술센터는 농가 현장 실증과 적용성 검증을 맡는다. 민간기업 4곳은 거대언어모델(LLM)과 스마트 양액기, 온실 자동제어 기술 등을 개발한다.

경북도농업기술원은 사업 기간 성주·칠곡 지역 참외 농가 50곳에 팜톡톡을 보급할 계획이다. 현장 검증을 거쳐 딸기와 오이 등 다른 시설원예 작물로 적용 범위를 넓히고 국내외 시장 진출도 추진한다.

조영숙 경북도농업기술원장은 “참외 재배기술과 농업 데이터에 민간기업의 AI 기술을 결합해 농업인이 현장에서 바로 활용할 수 있는 서비스를 만들겠다”며 “농가 생산성과 경북 참외 산업의 경쟁력을 높이도록 지원하겠다”고 말했다.