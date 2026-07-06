하메네이 장례식에 ‘미나브초교’ 희생자 유가족 참석···반미 정서 상징으로

아야톨라 하메네이 이란 전 최고지도자의 장례식에 미국과 이스라엘의 공습으로 희생된 미나브초등학교 희생자 유가족 등이 참석했다.

워싱턴포스트(WP)는 5일(현지시간) 테헤란 그랜드 모살라 모스크에서 열린 하메네이의 장례식에 미국·이스라엘의 대이란 공습으로 자녀를 잃은 미나브 초등학교 유가족 등 수만명의 조문객이 참석했다고 보도했다.

미나브 여자초등학교는 미국과 이스라엘의 이란 전쟁 개전 첫날인 지난 2월28일 공습을 받아 최소 175명의 민간인이 사망했으며 희생자 대다수가 학생이었다. WP에 따르면 이 공습은 미군 토마호크 미사일에 의한 것으로 추정되나 미국은 아직 책임을 인정하지 않았고, 국방부가 조사에 착수한다고 밝힌 지 4개월이 넘도록 조사 결과도 발표하지 않은 상태다. WP는 자체 취재와 영상 증거를 통해 해당 학교가 미군 타격 목표 리스트에 포함돼 있었다고 보도했다.

미나브 공습은 하메네이가 거처에서 가족·고위 관료들과 함께 폭사한 날과 같은 날 발생했다. 유가족들은 약 1287㎞를 기차·차량·버스로 이동해 장례식장에 도착했다고 WP는 전했다. 아들을 잃은 한잘레 살레히는 “이란 국민이 어떻게 다뤄지는지 전 세계가 알아야 한다”고 말했다. 테헤란 국제공항 등 도심 곳곳에는 미나브 희생 어린이들을 추모하는 책가방·꽃·신발 조형물이 설치됐다.

이날 장례기도에는 마수드 페제시키안 이란 대통령과 미국과의 협상을 이끌고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장도 참석했다. 강경파 수장이자 미국과의 협상에 막후 영향력을 발휘한 것으로 알려진 아흐마드 바히디 혁명수비대(IRGC) 신임 사령관도 모습을 드러냈다. 그가 공개 석상에서 모습을 드러낸 건 전쟁 개시 후 처음이다. 바히디가 등장하자 군중 일부에서 “바히디! 복수!”라는 구호가 터져나왔다. WP는 전쟁 이후 최대 규모의 고위 관료 공개 집결로 평가된다고 분석했다.

반면 하메네이의 아들이자 후계자로 지목된 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 안전 문제 등을 이유로 장례기도에 나타나지 않았다. 대신 하메네이의 다른 세 아들이 참석했으며, 후계자 선출기구인 전문가회의 위원 자파르 소바니가 기도를 주관했다고 WP는 전했다.

하메네이 유해는 공개 참배와 대규모 운구 행렬을 거쳐 이슬람 학문 중심지 곰으로 이동한 뒤, 이라크 나자프·카르발라를 거쳐 최종적으로 고향 마슈하드에 안장될 예정이다. WP는 이번 취재가 이란 정부 초청으로 이뤄졌으며 정부 측 가이드·통역이 동행하는 제한된 조건 하에 진행됐다고 밝혔다.