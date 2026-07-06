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[속보]경찰이 ‘장윤기 범행 증거 인멸’…광주경찰 ‘당시 수사팀장’ 긴급체포

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본문 요약

광주경찰청은 6일 장윤기 사건을 수사했던 광주 광산경찰서 수사팀장을 긴급체포했다고 밝혔다.

경찰은 수사팀장인 A경감이 검찰에 장윤기 관련 사건을 송치하면서 일부 증거를 인멸한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

A경감이 인멸한 증거는 경찰이 뒤늦게 검찰에 보낸 성인인형에서 검출된 DNA 결과 보고서와는 다른 내용으로 파악됐다.

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[속보]경찰이 ‘장윤기 범행 증거 인멸’…광주경찰 ‘당시 수사팀장’ 긴급체포

입력 2026.07.06 09:15

수정 2026.07.06 09:33

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  • 강현석 기자

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지난달 22일 광주 동구 광주지방법원 앞에서 일면식 없는 여고생을 거리에서 흉기로 살해한 장윤기의 엄벌을 촉구하는 기자회견이 열리고 있다. 연합뉴스

지난달 22일 광주 동구 광주지방법원 앞에서 일면식 없는 여고생을 거리에서 흉기로 살해한 장윤기의 엄벌을 촉구하는 기자회견이 열리고 있다. 연합뉴스

광주경찰청은 6일 장윤기 사건을 수사했던 광주 광산경찰서 수사팀장을 긴급체포했다고 밝혔다.

경찰은 수사팀장인 A경감이 검찰에 장윤기 관련 사건을 송치하면서 일부 증거를 인멸한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

A경감이 인멸한 증거는 경찰이 뒤늦게 검찰에 보낸 성인인형(리얼돌)에서 검출된 DNA 결과 보고서와는 다른 내용으로 파악됐다.

A경감은 지난 5월5일 사건 직후 장윤기의 차량(SUV)을 압수수색하는 과정에서 일부 증거를 인멸한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 “경찰이 인멸한 증거는 장윤기의 범행을 밝힐 중요한 증거가 맞다”면서 “다만 자세한 내용은 확인해 주기 어렵다”고 밝혔다.

A경감이 광주지역 현직 경감인 장윤기와 아버지와 친분이 있었는지도 조사 대상이다. 장윤기의 아버지는 아들의 범행 정황을 확인할 수 있는 증거를 인멸한 것으로 드러났다. 리얼돌을 조각내 버렸고 장윤기가 사용하던 휴대전화 여러 개도 불태웠다.

광주경찰청은 수사과장을 팀장으로 하는 총 22명 규모의 전담팀을 편성해 장윤기 아버지와 수사 담당자 간 유착 의혹 등을 규명할 방침이다.

광주경찰청 관계자는 “관련자 전원에 대해 엄정한 수사를 할 예정이다. 한 점 의혹이 없도록 철저히 수사하겠다”고 말했다.

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