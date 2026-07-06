한화큐셀, ‘메타에 전력 공급’ 태양광 사업 수주

태양광 발전소에 모듈 32만장 공급 계약 설계·조달·시공 사업 담당…2027년 완공

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 글로벌 빅테크 기업 메타에 재생에너지 전력을 공급하는 태양광 프로젝트 사업을 수주했다.

한화큐셀은 6일 미국 재생에너지 개발사 젤레스트라 에너지와 미국 인디애나주 깁슨 카운티에 들어설 예정인 200㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소에 모듈 32만장을 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 발전소 EPC(설계·조달·시공) 사업도 담당한다.

2027년 완공 예정인 해당 발전소는 미국의 3만6000가구가 1년간 사용하는 전력을 생산할 수 있다. 개발사와 메타가 맺은 전력공급계약(PPA)에 따라 완공 후 발전소에서 생산하는 전력은 전부 메타가 사용하게 된다.

발전소는 석탄 채굴장이었던 부지에 건설된다. 한화큐셀은 “개발과 활용이 끝난 과거의 산업 부지를 복원해 친환경 에너지 생산 거점으로 전환한다는 의미가 있다”고 설명했다.

최근 글로벌 빅테크 기업은 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등으로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 태양광 등 재생에너지 확보에 적극적으로 나서고 있다. 한화큐셀은 지난달 미국 조지아주에 북미 최대 규모의 태양광 통합 제조기지 ‘솔라 허브’를 완공한 이후 전체 밸류체인 가동에 돌입한 상태다.

크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 “한화큐셀은 미국 내 제조 역량과 검증된 EPC 수행 능력을 바탕으로 안정적으로 전력을 공급받고자 하는 글로벌 빅테크 기업의 청정에너지 목표 달성을 지원하겠다”고 밝혔다.