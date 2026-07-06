두산에너빌, 발전기 모니터링 시스템 사업 본격화

공동 개발사 크리에이텍과 MOU 체결

두산에너빌리티가 발전기의 운전 신뢰성을 높일 수 있는 모니터링 시스템 사업을 본격화하고 있다.

두산에너빌리티는 진동∙소음 분야 엔지니어링 기업 크리에이텍 울산공장에서 ‘비아이즈(B-EYES) 해외 원전 진출 기념 및 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

비아이즈는 발전기 회전축에 전류를 전달하는 부품 ‘브러시(Brush)’의 전류와 온도, 진동, 마모량을 실시간으로 측정해 이상 징후를 조기에 감지하고 설비 사고를 예방하는 모니터링 시스템이다. 발전기는 터빈의 회전력을 전기에너지로 변환하는 발전소 핵심 설비다.

이번 협약을 통해 양사는 비아이즈 생산, 유지보수, 사후관리, 기술협력 체계를 구체화하고 장기 공급·서비스 협력 기반도 함께 마련해 나갈 계획이다. 양사는 비아이즈는 무인화∙자동화 기반의 상시 모니터링으로, 기존 수동 점검 방식보다 발전기 운전 신뢰성과 설비 안전성을 높일 것으로 기대하고 있다.

두산에너빌리티는 체코 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체공사에 비아이즈를 공급하기로 했다. 두산에너빌리티는 이번 공급 실적을 바탕으로 원전과 화력발전소 등 국내외 다양한 발전소를 대상으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.

두산에너빌리티 관계자는 “이번 협약은 국내 협력기업과 함께 개발한 발전기 진단 기술의 사업화를 본격화하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “테믈린 원전 프로젝트를 통해 기술 경쟁력을 입증하고, 국내 발전사를 비롯한 세계 시장으로 발전기 진단∙서비스 솔루션 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.