거북등갑에 붙은 따개비로 ‘바다거북’ 이동경로 첫 복원 성공

먼바다를 유영하는 바다거북의 이동경로가 국내 처음으로 복원됐다.

인하대학교 김태원 해양과학과 교수 연구팀은 바다거북 등갑에 붙어살아가는 따개비의 껍데기를 분석해 바다거북의 이동 경로를 복원하는 새로운 연구기법을 개발했다고 6일 밝혔다.

국제적으로 위성추적 등을 통해 바다거북의 이동 경로를 복원한 적은 있었지만, 따개비 껍데기를 통해 이동 경로를 복원한 것은 국내 처음이다.

바다거북은 국제자연보전연맹(IUCN)이 지정한 멸종위기 해양생물이다. 효과적인 보호를 위해 이동 경로를 파악하는 것이 중요하지만, 광범위한 해양을 이동하는 특성상 위성추적장치 부착이나 직접 관찰에는 비용과 기술적 한계가 있다.

연구팀은 제주도에서 그물에 걸렸던 붉은바다거북(Loggerhead sea turtle)에 부착된 거북따개비(Chelonibia testudinaria)의 껍데기를 초고해상도 안정동위원소 분석기법(SIMS·Secondary Ion Mass Spectrometry)으로 분석했다.

따개비 껍데기는 성장하면서 당시 해수의 수온과 염분 등 환경정보를 층층이 저장하기 때문에 나무의 나이테처럼 과거의 이동기록을 담고 있다.

산소와 탄소 안정동위원소의 변화를 순서대로 분석하고, 따개비의 성장곡선을 동아시아 해역 환경에 맞게 새롭게 바로잡았다. 이를 통해 바다거북이 1년 6개월 동안 대만해협과 필리핀해역, 일본 류큐열도를 거쳐 제주도 인근 해역으로 이동하는 것으로 추정했다.

또한 같은 분석기법을 다른 붉은바다거북과 매부리바다거북에 적용한 결과, 붉은바다거북은 필리핀과 제주 해역을 오가는 장거리 이동을 반복했고, 매부리바다거북은 류큐열도를 따라 북상했다.

이번 연구는 병으로 활동을 못하는 개체나 혼획 개체에서도 이동 경로를 복원할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

특히 우리나라는 바다거북의 산란지가 없어 대부분 그물에 걸리거나 혼획된 개체만 확보할 수 있어 이번 연구기법이 국내 해양보호생물 연구와 보전정책에 새로운 활용 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 해양환경 분야 저명 국제학술지 Marine Environmental Research 에 최근 게재됐다.

연구 책임자인 김 교수는 “우리나라처럼 바다거북을 직접 추적하기 어려운 지역에서도 그물에 걸린 개체만으로 이동 경로를 복원할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “향후 다양한 안정동위원소와 미량원소 분석을 결합하면 해양 대형동물의 이동생태 연구와 보전정책 수립에 중요한 자료를 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.

논문의 제1저자인 조경식 연구원은 “따개비 껍데기에는 숙주의 이동 과정에서 경험한 해양환경 정보가 그대로 기록된다”며 “이번 연구는 이러한 정보를 활용해 위성추적 없이 처음 보는 바다거북의 이동 경로도 재구성할 수 있음을 보여줬다”고 말했다.