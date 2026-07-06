보령 섬비엔날레 성공 열쇠 찾는다···국제 심포지엄 개최

9~10일 원산도·보령머드테마파크서 열려 국내외 공공미술 전문가 참여

보령 섬비엔날레가 세계 예술계와의 첫 공식 교류에 나선다. 내년 첫 개최를 앞두고 국내외 전문가들이 한자리에 모여 비엔날레의 정체성과 방향성을 논의하는 국제 심포지엄이 열린다.

(재)섬비엔날레조직위원회는 오는 9~10일 원산도와 보령머드테마파크 일원에서 ‘2027 제1회 섬비엔날레 사전 국제 심포지엄 <예술의 수평선>’을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 심포지엄은 내년 제1회 섬비엔날레 개최를 앞두고 비엔날레의 정체성과 비전을 구체화하고 국내외 예술계와의 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

첫날에는 원산도 섬문화예술플랫폼 등 전시 예정지를 둘러보는 현장 답사와 자문회의가 진행된다. 10일 오후 1시30분 보령머드테마파크 컨벤션관 2층에서는 본 심포지엄이 열린다.

심포지엄에는 국내외 공공예술 기획자와 문화예술 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다.

발표 세션에서는 섬이라는 지역적 특성을 활용한 해외 공공예술 사례인 대만 마쓰 비엔날레, 일본 비와코 비엔날레, 캐나다 퀘백의 엑스뮤로 아트퍼블릭을 비롯해 국내의 금강자연미술비엔날레, 바다미술제, 창원조각비엔날레 등이 소개된다.

참여 전문가들은 국내외 사례를 바탕으로 섬과 예술, 지역과 세계를 연결하는 비엔날레의 역할과 발전 방향을 논의한다.

주제 발표 이후에는 임재광 미술평론가(공주대 명예교수)가 좌장을 맡아 발표자 6명과 함께 종합 토론 및 질의응답을 진행한다. 이 자리에서는 제1회 섬비엔날레의 성공적인 개최를 위한 과제를 점검하고 비엔날레가 지향해야 할 정체성과 공공예술 프로젝트의 방향성을 모색할 계획이다.

또 지역 미술계와 국내외 전문가를 연결하기 위해 충남 지역 작가를 소개하는 포트폴리오 리뷰와 전문가 네트워킹 프로그램도 함께 마련된다.