자율주행 버스 타고 관광··· 제주 ‘일출봉Go!’ 8월부터 유상 운영

‘휘닉스아일랜드~성산항입구 회전교차로’ 신규 확정 노선으로 운행···시내버스와 요금 동일

제주 서귀포시 성산일출봉 일대를 둘러보는 관광형 자율주행 버스가 8월부터 유상으로 운영된다.

제주도는 오는 8월1일부터 성산일출봉 일대 관광형 자율주행 노선버스인 ‘일출봉 Go!’를 유상운송 서비스로 전환한다고 6일 밝혔다.

‘일출봉Go!’는 지난해 9월부터 무상으로 실증 운행을 진행해 왔으며, 그 결과 누적 2900여명의 탑승객을 안정적으로 수송했다. 해당 자율주행 버스는 자율주행 레벨 3기술이 적용돼 운전석에 항상 안전요원이 탑승한다. 안전요원은 일반적인 상황에서는 운전에 개입하지 않고 대기하다가 돌발 상황 등이 발생하면 대응한다.

도는 유상 운송 전환과 함께 국토교통부의 시범운행지구 변경 고시에 맞춰 주행 노선도 새롭게 확정했다. 8월부터 정식 운영되는 유상운송 노선은 ‘휘닉스아일랜드~성산항 입구 회전교차로’ 구간이다.

특히 성산마을 주민들의 의견을 수렴해 마을 진입 때 발생하는 차량 교행 불편과 보행자 안전 문제를 예방하기 위해 성산일출봉에 직접 진입하지 않는 주간선도로 위주로 노선을 조정했다. 내수면 해안도로 구간을 운행 경로에 포함해 이용객들의 관광 편의를 높였다.

유상 운송 요금은 일반 시내버스와 동일하게 책정됐다. 대중교통 환승 할인 및 연령별 요금 감면 등의 혜택도 기존 대중교통 체계와 똑같이 적용된다. 결제는 교통카드, 온나라페이 단말기를 통해 가능하다. 다만 현금 결제는 불가능하다.

배차와 운영 시간은 유동인구 데이터 분석 결과를 반영해 시기별로 탄력적으로 운영된다.

방문객이 집중되는 성수기인 8월1일부터 10월 31일까지는 차량 2대를 투입해 35분 간격으로 하루 총 12회를 운행한다. 운행 요일은 화요일부터 토요일까지 주 5일이며, 운행 시간은 오전 10시30분부터 오후 7시10분까지다.

도는 신규 노선의 안정적인 유상운송 도입을 위해 7월에는 사전 검증을 실시할 예정이다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “이 기간 무상 운송 차량 1대는 단축 노선인 ‘휘닉스아일랜드~광치기해변 주차장’ 구간에 투입해 기존 탑승객을 수송하고, 신규 노선 검증용 차량 1대는 공차 상태로 변경된 전체 구간에서 시스템 연동 및 주행 테스트를 진행할 예정”이라고 설명했다.

김 국장은 이어 “운영 성과를 바탕으로 향후 피지컬 AI 기반 자율주행 기술을 확대 도입해 교통 취약지역과 관광·물류 등 다양한 분야에서 자율주행 상용화를 추진하겠다”고 말했다.