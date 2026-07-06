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“자연친화적 장지 확대”···대전추모공원에 2만4000구 추가 조성

입력 2026.07.06 10:09

수정 2026.07.06 10:36

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제3 자연장지···올해 1차로 800구

대전추모공원 제3자연장지 조성사업 조감도. 대전시 제공

대전추모공원 제3자연장지 조성사업 조감도. 대전시 제공

대전시가 대전추모공원에 자연장지를 추가 조성한다.

대전시는 오는 19일 건설사업관리용역을 시작으로 대전추모공원 제3자연장지 조성사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

대전추모공원은 서구 괴곡동에 있는 공영 장사시설로 공설묘지와 가족묘원, 봉안당, 자연장지 등을 갖추고 있다.

자연장지는 잔디형, 화초형, 수목형으로 나눠 7500여구를 안장할 수 있는 규모로 조성돼 있지만 자연장 수요 증가에 따라 거의 만장된 상태다.

시는 제3자연장지 조성사업을 통해 4만9500㎡ 규모의 부지에 2만4000구의 자연장지를 추가 조성할 예정이다.

올해 말까지 1차로 800구의 자연장지를 먼저 조성해 시민들이 이용할 수 있도록 하고, 내년까지 모든 사업을 마무리할 계획이다.

시 관계자는 “제3자연장지 조성은 시민들의 다양한 장사문화 수요를 반영해 추진하는 것”이라며 “사업이 완료되면 자연친화적인 장사문화 확산과 시민들의 장사 선택권 확대에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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