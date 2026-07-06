산청 사찰 요사채 화재···60대 남성 1명 숨져

지난 5일 오후 11시 56분쯤 경남 산청군 시천면 한 사찰에서 불이 났다.

이 불로 60대 남성 1명이 숨지고, 승려들이 거주하는 요사채 등이 전소했다.

숨진 남성은 요사채에 있었지만, 승려는 아닌 것으로 파악되고 있다.

소방당국은 사찰에서 불꽃과 연기 등을 목격했다는 주민 신고를 받았다.

소방당국은 6일 오전 0시 52분쯤 불을 껐다.

소방당국은 경찰과 정확한 화재 원인과 재산 피해 금액 등을 조사할 계획이다.