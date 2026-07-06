반값 열차에 농촌 체험까지…여름휴가, ‘촌캉스’ 어때?

한국철도공사(코레일)가 올 연말까지 열차 운임을 반값에 이용하고 농촌 체험까지 즐길 수 있는 ‘지역사랑 철도여행×농촌투어패스’를 판매한다.

해당 상품은 인구감소지역 관광 활성화를 위해 마련된 결합상품으로, KTX 등 왕복 열차 운임을 50% 할인받고 지역의 농촌체험과 관광지, 맛집 등을 자유롭게 이용할 수 있는 ‘농촌투어패스’를 함께 제공한다.

이용 가능한 지역은 강원 삼척·영월·정선·횡성, 충북 괴산·옥천·제천, 충남 공주·논산·보령, 전북 남원·익산·정읍, 전남 고흥·함평, 경북 안동·영주·영천·의성, 경남 밀양 등 7개 권역이다.

상품은 당일권과 1박 2일권으로 운영된다. 농촌투어패스는 시간권(12시간·24시간)과 횟수권(3회·5회) 가운데 선택할 수 있으며, 권역별로 1만2천~2만5천 원이다. 예를 들어 서울에서 제천을 왕복하는 KTX와 충북권 농촌투어패스 24시간권을 함께 이용하면 왕복 운임 50% 할인과 패스를 포함해 4만1천 원에 이용할 수 있다.

패스로는 승마와 원예 체험, 전통주 만들기 등 농촌 체험은 물론 관광지와 지역 음식점도 이용할 수 있다. 일부 체험은 사전 예약이 필요하다. 상품은 코레일톡 앱과 코레일 홈페이지에서 열차 출발 1개월 전부터 5일 전까지 구매할 수 있으며, 구매한 패스는 카카오톡 알림톡으로 발송된다.