법원, 모스 탄 2차 출국정지 집행정지 신청도 기각…“공공복리에 영향 우려”

이재명 대통령에 대한 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 전 미국 리버티대 교수가 법무부의 2차 출국정지 효력을 멈춰달라고 법원에 요청했으나 법원은 이를 재차 기각했다.

서울행정법원 행정3단독 김태환 부장판사는 6일 모스 탄 전 교수가 법무부 장관을 상대로 낸 출국정지 처분 집행정지 신청을 기각했다. 앞서 탄 전 교수 측은 법무부가 이달 31일까지 출국을 정지하는 조치를 추가로 내리자 이에 반발해 집행정지 신청을 법원에 냈다.

김 부장판사는 “(법무부의 2차 출국정지) 처분으로 인해 신청인에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고 이를 예방하기 위해 처분의 효력을 정지할 긴급한 필요가 있다고 보인다”면서도 “처분의 경위, 수사의 경과 등에 비춰보면 처분의 효력을 정지할 경우 공공복리에 영향을 미칠 우려가 있다고 봄이 타당하다”고 기각 사유를 설명했다.

이는 탄 전 교수 측의 1차 출국정지 집행정지 신청을 기각한 법원 판단을 그대로 유지한 것으로 풀이된다. 앞서 탄 전 교수 측은 법무부의 첫 출국정지 조치에 불복해 집행정지 신청을 냈으나, 법원은 지난달 4일 “출국금지 효력이 정지될 경우 공공복리에 중대한 영향을 미칠 염려가 있다고 봄이 타당하다”며 기각했다.

탄 전 교수는 지난해 6월 미국에서 열린 기자회견에서 이재명 대통령이 청소년 시절 강력범죄에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사 선상에 올랐다.

탄 전 교수가 지난 5월 말 국내에 입국하자 법무부는 한달 동안 출국을 정지하는 조치를 내렸고 이어 이달 31일까지 연장했다. 경찰은 탄 전 교수를 한차례 조사한 뒤 지난 1일 정보통신망법상 명예훼손 혐의 등으로 검찰에 넘겼다. 이에 따라 법무부는 기존의 출국정지 연장 조치를 해제하고, 검찰의 요청에 따라 새롭게 출국정지 조치를 했다.

법원의 이번 결정으로 탄 전 교수에 대한 출국정지 조치는 이달 말까지 효력이 유지된다.