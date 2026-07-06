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본문 요약

충남 아산시가 삼성디스플레이의 67조원 투자에 따른 배후 주거 수요에 선제적으로 대응하기 위해 모종샛들지구와 풍기역지구 도시개발사업 체비지 매각에 속도를 낸다.

대표 사업은 환지 방식으로 추진 중인 모종샛들지구와 풍기역지구 도시개발사업이다.

모종샛들지구는 사업면적 57만5728㎡ 규모로 내년 4월 준공을 목표로 하고 있으며 풍기역지구는 68만227.4㎡ 규모로 이달 착공할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성 ‘67조’ 투자에 아산 ‘신도시 개발’ 속도 낸다

입력 2026.07.06 10:25

  • 강정의 기자

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모종샛들·풍기역지구 58필지 등 공급

반도체 클러스터 배후 주거 기반 확충

이재명 대통령이 지난 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

충남 아산시가 삼성디스플레이의 67조원 투자에 따른 배후 주거 수요에 선제적으로 대응하기 위해 모종샛들지구와 풍기역지구 도시개발사업 체비지 매각에 속도를 낸다.

아산시는 지난 2일 삼성디스플레이 아산사업장에서 이재명 대통령 주재로 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’를 계기로 도시개발사업 추진을 본격화한다고 6일 밝혔다.

이날 삼성디스플레이는 아산에만 67조원을 투자해 세계 최고 수준의 미래 디스플레이 클러스터를 조성하겠다는 계획을 발표했다. 정부도 인공지능(AI) 데이터센터와 바이오산업 등을 포함한 총 392조원 규모의 충청권 투자 계획과 호남권 반도체 생산(팹) 클러스터를 연계한 국가 반도체 생태계 구축 구상을 공개했다.

이에 따라 아산시는 첨단산업 중심도시로의 도약에 맞춰 기업 유치와 인구 증가를 뒷받침할 주거 기반 확충에 나선다는 방침이다.

대표 사업은 환지 방식으로 추진 중인 모종샛들지구와 풍기역지구 도시개발사업이다. 모종샛들지구는 사업면적 57만5728㎡ 규모로 내년 4월 준공을 목표로 하고 있으며 풍기역지구는 68만227.4㎡ 규모로 이달 착공할 예정이다. 두 사업 모두 실시계획 인가 등 주요 행정절차를 마치고 사업이 진행 중으로, 아산의 새로운 신도시급 주거 중심축으로 성장할 것으로 기대된다.

이번에 매각하는 모종샛들지구 체비지는 단독주택용지 13필지, 단독점포용지 37필지, 업무용지 8필지 등 총 58필지다.

풍기역지구에서는 임대주택용지(A1블록)를 우선 공급한다. 부지면적은 3만1896㎡이며 총 860세대 규모의 공동주택 건립이 가능하다. 시는 추가 체비지도 순차적으로 매각할 계획이다.

입찰 관련 사항은 온비드 누리집에서 확인하거나 아산시 도시개발과 공공개발팀으로 문의하면 된다.

모종샛들지구와 풍기역지구는 신설 예정인 수도권 전철 풍기역을 중심으로 한 역세권 입지를 갖추고 있다. 또 아산~천안고속도로 아산현충사IC와 아산 고속·시외버스터미널 등 광역교통망과 인접해 반도체 산업단지 종사자의 직주근접 여건이 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

시 관계자는 “국가 반도체 생태계의 중심축으로 도약하는 아산의 비전과 아산현충사IC 등 교통 인프라가 풍기역·모종샛들지구의 가치를 높이고 있다”며 “성공적인 체비지 매각과 차질 없는 사업 추진으로 첨단산업과 쾌적한 주거환경이 조화를 이루는 중부권 최고의 50만 자족도시를 만들어가겠다”고 말했다.

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