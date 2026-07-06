어려워서 못 부르던 택시···‘온다콜’ 도입 10개월 새 이용자 650% 늘었다

호출앱 이용 어려운 노인들 위한 ‘전용콜’ 도입 10개월새 누적운행 4만4000여건 넘겨 오세훈 “어르신 활력 이어가는 서울 만들 것”

서울시가 애플리케이션(앱)을 통한 택시 호출이 어려운 어르신을 대상으로 시행하고 있는 콜택시 ‘동행 온다 콜택시’ 이용자 수가 불과 10개월 새 650.3% 급증한 것으로 집계됐다.

‘동행 온다 콜택시’는 스마트폰 앱 사용에 익숙하지 않은 고령자들이 앱 대신 ‘02-120(다산 콜센터)’ ‘1855-0120(동행 온다 콜택시 콜센터)’으로 전화를 걸어 출발지와 도착지만 말하면 택시를 배차하는 맞춤형 서비스로, 지난해 7월 처음 도입했다.

실제 서울시민 20~40대는 60% 이상이 앱을 이용해 택시를 호출하는 반면 60대 이상은 80%가 거리에서 ‘배회 영업’을 하는 택시를 주로 이용하는 것으로 나타났다. 앱을 통한 배차가 보편화되면서 배회 영업을 통한 택시 타기는 더 어려워진 실정이다.

6일 서울시에 따르면 동행 온다 콜택시는 2025년 7월 7일 처음 출시한 그달에 909건을 운행했고, 한 달 만인 8월 2013건으로 크게 늘었다. 10월 3038건, 12월 4476건까지 증가한 운행 실적은 올해 3월 5530건, 5월 6820건까지 급증했다. 약 10개월 만에 누적 이용 건수는 4만4000여 건을 돌파했다.

온다 콜택시는 장소 구분 없이 원하는 목적지와 출발지를 말하면 되며, 이용 시간은 오전 9시부터 오후 10시까지다. 호출 요금은 없다. 배차가 확정되면 차량 위치, 차량 번호, 기사 연락처 등 배차 정보가 카카오톡 알림톡 또는 문자로 전송된다.

오세훈 서울시장은 이날 오전 10시 30분 시립서대문노인종합복지관을 방문해 어르신들에게 ‘동행 온다 콜택시’를 직접 설명했다. 직접 전화를 걸어 택시를 배차하는 시연도 했다. 또 서대문노인종합복지관 내 프로그램실, 운동실, 식당 등 어르신 이용 시설을 살피고 어르신들로부터 일상과 관련한 다양한 건의 사항을 들었다.

한편 서울시는 ‘어르신 활력 충전 프로젝트’의 일환으로 추진 중인 ‘우리 동네 활력 충전소’를 2030년까지 120곳까지 늘린다. 대규모 복합 여가 시설인 ‘활력 충전 센터’도 2030년까지 2곳을 신규로 조성해 총 8곳까지 늘린다는 계획이다. 어르신활력 충전 프로젝트는 사회 활동이 활발한 신노년 세대 증가에 맞춰 체육·문화·자기계발·커뮤니티 등 다양한 활동을 지원하는 사업이다.

시는 또 어르신들의 고립 해소를 위한 ‘어르신 관계 회복 프로그램’도 도입한다. 사회연결 강화를 통해 우울감과 불안을 해소하고, 어르신 정신 건강 개선으로 이어질 수 있도록 올해 안에 프로그램 개발에 착수해 향후 복지관의 표준 프로그램으로 도입한다는 목표다.

오세훈 서울시장은 “어르신 누구나 일상의 즐거움과 활력을 이어갈 수 있는 서울을 만드는 것이 민선 9기 시정의 중요한 목표”라며 “시민의 삶과 가장 가까운 현장에서 답을 찾고, 이동과 건강, 여가, 사회적 관계를 아우르는 생활밀착형 정책을 더욱 정교하게 완성해 나가겠다”고 말했다.