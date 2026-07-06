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국민의힘 보좌진협의회 36대 회장으로 박현영 보좌관이 선출됐다.

국보협은 6일 박 보좌관이 지난 2일 국보협 회장 선거에서 총 640표 중 457표를 얻어 신임 회장으로 선출됐다고 밝혔다.

지난 2일 국보협 회장 선거에는 전체 유권자의 87.4%가 참여했다.

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국민의힘 보좌진협의회장에 정동만 의원실 박현영 보좌관 선출

입력 2026.07.06 10:32

  • 박순봉 기자

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박현영(정동만 의원실)국민의힘 보좌진협의회 36대 회장

박현영(정동만 의원실)국민의힘 보좌진협의회 36대 회장

국민의힘 보좌진협의회(국보협) 36대 회장으로 박현영 보좌관(정동만 의원실)이 선출됐다.

국보협은 6일 박 보좌관이 지난 2일 국보협 회장 선거에서 총 640표 중 457표를 얻어 신임 회장으로 선출됐다고 밝혔다. 지난 2일 국보협 회장 선거에는 전체 유권자의 87.4%가 참여했다. 박 회장과 경선한 신대경 후보(안철수 의원실)는 178표를 얻었고, 무효표는 5표였다. 국보협 회장 선거는 모바일 투표와 현장 투표를 각각 진행해 합산했다. 박 회장은 지난 3일부터 임기를 시작했다.

박 회장은 18대 국회 인턴으로 국회 생활을 시작해 22대 국회에 이르기까지 15년여간 정책·정무·지역 업무를 두루 경험해왔다. 제22대 국회 정동만 의원실 보좌관으로 재직 중이다. 제35대 국보협 후생복지위원장을 맡은 바 있다.

박 회장은 “부족한 저에게 국민의힘 보좌진협의회를 이끌 기회를 주신 선후배·동료 보좌진 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “그동안 국회에서 쌓은 경험과 받은 도움을 이제는 보좌진 동료들에게 돌려드리고 싶다”고 밝혔다. 박 회장은 “문턱은 낮게, 도움은 확실하게, 보좌진에게 진짜 힘이 되는 국보협을 만들겠다”며 “낮은 자세와 확실한 실천으로 보내주신 믿음에 보답하겠다”고 말했다.

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