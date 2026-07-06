“역사적 과제에 협조는 못해도 방해는 말아야”···이 대통령, 야당 ‘메가 프로젝트’ 비판에 일침

이재명 대통령은 6일 3대 메가 프로젝트와 관련한 야당의 비판을 겨냥해 "'왜 우리는 빠졌냐'고 항의를 하더니 같은 입으로 '사기다, 불가능한 일이다, 이벤트다' 주장을 한다"며 "최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "가능하다고 판단하면 한쪽 주장만 하든지 해야지, 가능하다는 전제로 실제 상황이라는 전제로 균형을 주장하다가, 불가능한 걸 전제로 '기만이다, 이벤트다' 이렇게 주장을 하는 게 나라 살림을 맡은 공인들이 과연 이런 태도를 취하는 게 맞는가"라고 밝혔다.

이 대통령은 "불가능하다는 전제로 비난을 하든지, 가능하다는 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중의 하나만 하면 좋겠다"며 "이런 식으로 방해하지 않으셨으면 좋겠다"고 말했다.