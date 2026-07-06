창간 80주년 경향신문

“역사적 과제에 협조는 못해도 방해는 말아야”···이 대통령, 야당 ‘메가 프로젝트’ 비판에 일침

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령은 6일 3대 메가 프로젝트와 관련한 야당의 비판을 겨냥해 "'왜 우리는 빠졌냐'고 항의를 하더니 같은 입으로 '사기다, 불가능한 일이다, 이벤트다' 주장을 한다"며 "최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "가능하다고 판단하면 한쪽 주장만 하든지 해야지, 가능하다는 전제로 실제 상황이라는 전제로 균형을 주장하다가, 불가능한 걸 전제로 '기만이다, 이벤트다' 이렇게 주장을 하는 게 나라 살림을 맡은 공인들이 과연 이런 태도를 취하는 게 맞는가"라고 밝혔다.

이 대통령은 "불가능하다는 전제로 비난을 하든지, 가능하다는 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중의 하나만 하면 좋겠다"며 "이런 식으로 방해하지 않으셨으면 좋겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“역사적 과제에 협조는 못해도 방해는 말아야”···이 대통령, 야당 ‘메가 프로젝트’ 비판에 일침

입력 2026.07.06 10:33

수정 2026.07.06 10:40

펼치기/접기
  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가 프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가 프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6일 3대 메가 프로젝트와 관련한 야당의 비판을 겨냥해 “‘왜 우리는 빠졌냐’고 항의를 하더니 같은 입으로 ‘사기다, 불가능한 일이다, 이벤트다’ 주장을 한다”며 “최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 서남권 반도체 클러스터 민관합동 점검회의를 주재하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “가능하다고 판단하면 한쪽 주장만 하든지 해야지, 가능하다는 전제로 실제 상황이라는 전제로 균형을 주장하다가, 불가능한 걸 전제로 ‘기만이다, 이벤트다’ 이렇게 주장을 하는 게 나라 살림을 맡은 공인들이 과연 이런 태도를 취하는 게 맞는가”라고 밝혔다.

이 대통령은 “불가능하다는 전제로 비난을 하든지, 가능하다는 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중의 하나만 하면 좋겠다”며 “이런 식으로 방해하지 않으셨으면 좋겠다”고 말했다. 그는 “정말 대한민국이 우리 국민들, 또 어려운 청년들에게 새로운 기회를 만들려고 하는데 최대한 협조는 못하더라도 크게 방해는 안 했으면 좋겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글