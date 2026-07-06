김민석 “절박한 긴장감, 매서운 엄격함으로 당대표 교체 결단 내려달라”…당대표 출마 선언

김민석 전 국무총리가 6일 “국정 지원도 총선 승리도 김민석이 답”이라며 8·17 더불어민주당 전당대회에 당대표 출마를 선언했다.

김 전 총리는 이날 전남광주 동구 전일빌딩에서 열린 출마선언식에서 “이재명 정부 국정성공에 대한 무한한 책임감 위에서 민주당 당대표 출마를 선언한다”고 말했다.

김 전 총리는 “저는 지난 몇 년간 대통령과 가장 가까이서 일의 합을 맞춰왔다”며 “대통령의 국정 파트너인 총리로서 국정 방향을 깊이 교감해왔다”고 말했다.

그는 “저는 아시아·태평양경제협력체(APE)C 개최와 AI(인공지능) 허브 유치를 성공시키고, 의정 갈등과 선관위 사태를 대처하며 문제해결 역량과 소통 역량을 검증받았다”며 “계엄을 경고하고 내란 청산 전략을 설계했고, 당내 인사 중 지선·총선·대선을 모두 지휘하고 승리로 이끌어본 유일한 경험을 갖고 있다”고 말했다.

김 전 총리는 “역사적 시점에 당이 국정의 짐이나 갈등의 진원이 되어서는 안 된다”고 전임 정청래 지도부도 비판했다.

김 전 총리는 “지난 지도부의 노력을 동지적 관점에서 치하한다. 수고 많으셨다”면서도 “그러나 결과 책임은 정치와 정당의 기본 윤리”라고 말했다. 그는 “지금 절박하고 엄격하지 않으면 우리는 총선 패배의 늪으로 빠져들 수 있다”며 “절박한 긴장감, 매서운 엄격함으로 당대표 교체의 결단을 내려줄 것을 당원과 지지자 여러분에게 호소드린다”고 말했다.

김 전 총리는 “이재명 대표 시절의 유능한 민주당, 강한 민주당, 이기는 민주당을 복원해야 한다”며 “김민석은 위기에 강하다. 책임지고, 모든 역량을 다해 해내겠습니다”고 말했다.

김 전 총리는 “당의 지지율을 반등시키고, 올바른 노선 하에 당원과 지지층을 통합하고 총선 승리로 달려가겠다”며 “압도적 투표, 압도적 지지가 총선 승리의 압도적 에너지를 새 당 지도부에 부여할 것”이라고 말했다.