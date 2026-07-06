경로당이 공부방으로···태안군, 치매 막는 ‘스터디카페’ 첫 운영

광역치매센터·태안군 협력 2개 경로당 24명 대상 자기주도 인지학습 프로그램

충남 태안군이 경로당을 어르신들의 학습 공간으로 활용하는 민관협력 치매예방 프로그램 ‘경로당 스터디카페’ 운영에 나섰다.

태안군은 충남광역치매센터가 주관하고 태안군 및 태안군보건의료원 치매안심센터가 함께 참여하는 ‘경로당 스터디카페’ 사업을 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 코스모스경로당과 평천4리경로당 등 2곳에서 어르신 24명을 대상으로 진행된다.

프로그램은 오는 9월18일까지 매주 1회씩 총 12회 운영된다. 어르신들이 스스로 학습하고 참여하는 자기주도형 방식으로 진행된다.

교육에는 농촌지역 특성을 반영해 충남광역치매센터가 개발한 치매예방 콘텐츠 ‘춘하추동 다이어리 365’가 활용된다. 24절기를 중심으로 제헌절 등 주요 기념일과 계절 정보를 달력 형식으로 담아 어르신들이 익숙한 생활 소재를 활용해 자연스럽게 인지활동을 할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

수업에서는 실버케어강사가 교재를 활용해 절기와 계절의 의미를 설명한 뒤 어르신들이 직접 날짜에 맞는 절기 스티커를 붙이고 달력을 완성하는 활동을 진행한다. 예를 들어 1월5일 ‘소한’, 1월20일 ‘대한’, 7월23일 ‘대서’ 등 절기와 날짜를 연결해 기억하도록 돕고 관련 이야기를 함께 나누며 반복 학습을 유도한다.

또 매주 학습한 내용을 바탕으로 숙제를 수행한 뒤 다음 수업 시간에 함께 확인하고 새로운 내용을 배우는 방식으로 교육이 이어진다. 단순 강의식이 아닌 말하기와 쓰기, 스티커 붙이기, 반복 확인 등을 병행해 지속적인 인지 자극 효과를 높이는 것이다.

프로그램에서는 작업치료사와 전문 사회자가 출연하는 18분 분량의 표준화 영상과 난이도별 일일 인지학습지도 함께 활용해 교육 효과를 높일 예정이다.

프로그램 초반에는 충남광역치매센터가 현장을 방문해 운영 상황을 점검하고 피드백을 제공한다. 이후에는 지역 실버케어강사가 자체적으로 프로그램을 운영하며 군은 안정적인 정착을 지원할 계획이다.

군 관계자는 “경로당 스터디카페가 어르신들의 인지건강 증진과 치매 예방은 물론 전문가 의존도를 낮추고 지역 인력이 지속적으로 운영하는 자립형 치매예방 모델로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.