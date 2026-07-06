스웨덴, 발트해 요충지 고틀란드섬 재무장 가속···“러 침공 대비 민방위도 총력”

스웨덴이 발트해의 전략 요충지 고틀란드섬에서 군사력 재건과 민간 방위 태세 강화를 동시에 추진하고 있다고 가디언이 5일(현지시간) 보도했다.

고틀란드는 러시아령 칼리닌그라드에서 275㎞, 스웨덴 본토에서 87㎞ 떨어진 섬으로 발트해 장악의 핵심 거점으로 꼽힌다. 안드레아스 구스타프손 스웨덴군 고틀란드 사령관은 가디언에 “고틀란드를 통제할 수 있으면 발트해 전체를 통제할 수 있다”며 “스웨덴뿐 아니라 북대서양조약기구(나토)를 위해서도 고틀란드를 지켜야 한다”고 말했다.

고틀란드 주둔군은 냉전 시기 4개 연대, 완전동원 시 2만5000명 규모였으나 2005년 마지막 연대가 해체됐다가 2018년 재편됐다. 이후 러시아의 우크라이나 전면 침공을 계기로 재건 속도가 빨라졌으며, 스웨덴의 나토 가입 이후에는 나토 훈련의 정례 개최지가 됐다. 완전동원 시 방위 전투단 규모는 4500명 수준이다.

가디언에 따르면 4개월 전까지 총을 잡아본 적 없던 엘라 아드만(19)은 현재 15개월 의무복무 중으로, 곧 스톡홀름에서 왕실 경호 임무를 맡을 예정이다. 스웨덴은 국방비를 올해 국내총생산(GDP) 대비 2.8%, 2028년부터 3.1%로 늘리고 징병 대상도 확대하고 있다. 구스타프손 대령은 “나토 전체가 군비 확장기에 들어서 야포 등 군장비 확보 경쟁이 치열해 전력 확충 속도가 제한되고 있다”고 지적했다.

구스타프손 대령은 당장 재래식 공격 위협은 낮지만 첩보·사보타주 가능성은 배제할 수 없다고 밝혔다. 우크라이나 휴전이나 평화협정이 체결돼 러시아군이 핀란드·발트3국 방면으로 재배치되면 고틀란드가 오히려 취약해질 수 있다고 경계했다. 구스타프손 대령은 “러시아가 궁지에 몰릴수록 더 절박해질 위험이 있다”고 말했다.

지난 5월에는 고틀란드에서 러시아와 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나의 드론 운영 병력을 초청해 북대서양조약기구(나토) 합동 훈련이 벌어지기도 했다.

민간 차원의 대비도 함께 진행되고 있다. 의사인 에바 린블라드(49)는 1년 전부터 이웃 주민들과 비상대비 모임을 꾸려 식수·전력·통신 등 지역 자원 조사를 벌이고 있다. 그는 “만약 내일 러시아가 공격해도 사회는 최대한 평소처럼 돌아가야 한다. 유치원도 학교도 문을 열고 다들 출근해야 한다”고 강조했다.

미카엘 프리셀 스웨덴 민방위복원청(MSB) 청장은 “발트해에서 수면 위아래로 사건들이 벌어지는 매우 엄중한 상황”이라며 고틀란드의 자립도를 높이는 작업을 진행 중이라고 설명했다.