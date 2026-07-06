오늘부터 외환시장 24시간 개장···새벽에도 원·달러 실시간 거래

한국 외환시장이 6일부터 24시간 운영한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 “원화의 글로벌 도약을 위한 출발점”이라고 의미를 부여했다. 거래가 적은 새벽시간대 환율 변동성이 커지는 데 대한 우려도 나온다.

24시간 개장 첫날인 이날 오전 6시 서울 외환시장이 열렸다. 기존 오전 9시부터 다음날 새벽 2시까지였던 원·달러 거래 시간이 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 바뀌었다. 주말과 1월1일을 제외한 한국 공휴일에도 거래가 가능하다.

정부는 24시간 개장으로 외국인 투자자의 외환시장 접근성이 좋아지고, 수출입 업체들이 새벽시간에 실시간 환전 주문이 가능해졌다고 말한다.

한국은행은 내년 1월 외국에서 원화로 결제할 수 있게 하는 역외 원화결제시스템 구축까지 더하면 원화 기반의 자본 거래를 촉진해 원화의 위상이 높아질 것이라고 기대한다.

한은은 또 새벽시간대 외국 시장에서 원화의 NDF(차액결제선물환) 거래가 현물 거래에 왜곡을 주는 문제가 있었는데, 이제 원화 현물 시장이 새벽에도 열려 있어 일정 부분 문제가 해소될 것으로 보고 있다.

24시간 개장은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위한 조치이기도 하다. MSCI는 지난달 한국 증시의 선진국 지수 편입 불발에 대해 “역외 원화거래 제한 등 문제점이 해소되지 않았다”고 지적한 바 있다.

구 부총리는 이날 오전 권민수 한은 부총재보와 서울 중구 하나은행 본점 외환 딜링룸을 방문해 근무자들을 격려했다. 그는 “24시간 개장은 역대 최대 수준의 경상수지 흑자 등 한국 경제에 대한 자신감과 세계 국채지수(WGBI) 편입 등 한국 외환·자본시장에 대한 외국인 투자자들의 높은 수요를 반영한 것”이라며 “수출입기업의 실시간 환 리스크 대응, 국내 금융기관 영업 확대 등 새로운 기회가 제공될 것”이라고 말했다.

다만 심야 시간대 거래량이 적다 보니 외부 악재가 단시간에 환율을 변동시킬 것이란 우려가 나온다.

이날 원·달러 환율은 오전 6시 1527.6원에 거래를 시작해 오전 11시까지 1530원 전후로 등락 중이다.