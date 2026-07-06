민주당 “배재고 용기, 광주제일고 포용에 경의…정쟁 소재 삼으려는 국민의힘 유감”

더불어민주당이 6일 ‘5·18 폄훼’ 논란을 일으킨 배재고 야구부가 광주제일고를 찾아 사과 예정인 것을 두고 “잘못을 인정하고 책임있는 자세로 사죄에 나선 배재고의 용기와, 이를 너른 마음으로 받아들인 광주제일고 공동체의 포용에 경의를 표한다”고 밝혔다.

박경미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 “다행히 교육의 힘과 연대의 정신은 살아있었다”며 이같이 밝혔다. 배재고는 이날 광주제일고를 찾아 사과하고, 함께 5·18 민주묘지를 참배할 계획이다.

민주당은 국민의힘을 향해서는 배재고 논란을 정쟁에 이용하지 말라고 비판했다. 박 대변인은 “배재고 사태에 대한 교육적 해결 절차가 차분히 진행 중임에도, 국민의힘 일각에서는 이를 정쟁의 소재로 삼으려 하고 있다”고 비판했다.

박 대변인은 “특히 국민의힘의 모 의원이 배재고에 응원 화환을 보낸 행동은 매우 부적절하며, 최소한의 역사의식마저 의심케 하는 처사”라며 “갈등을 중재하고 상처를 치유해야 할 책임이 있는 국회의원이, 배재고 사태를 지지층 결집의 불씨로 삼고 있는 것은 아닌지 강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이진숙 국민의힘 의원은 최근 배재고에 ‘스타벅스가 5·18과 무슨 관계냐’ ‘배재고 학생들과 함께 합니다’라고 적힌 응원 화환을 보냈다.

박 대변인은 “교육 현안을 정치적 논쟁으로 변질시키려는 시도는 중단돼야 한다”며 “국민을 대표하는 정치인이 해야 할 일은 화환을 보내 진영 싸움을 부추기는 것이 아니라, 이번 사태가 학생들에게 민주주의의 숭고한 가치와 상호 존중의 태도를 배우는 소중한 계기가 될 수 있도록 지켜보고 지원하는 일”이라고 밝혔다. 박 대변인은 “국민의힘은 아이들의 성숙한 발걸음을 부끄러운 눈으로 바라보며 자성하라”고 말했다.