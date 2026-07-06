창간 80주년 경향신문

“특허 빅데이터로 미래 성장전략 찾는다”···지재처, 산업혁신 지원사업 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“특허 빅데이터로 미래 성장전략 찾는다”···지재처, 산업혁신 지원사업 추진

입력 2026.07.06 11:18

구글 선호 매체로 추가
지식재산처 기관문양(MI)

지식재산처 기관문양(MI)

지식재산처는 미래 성장동력 분야 기술 경쟁력 확보와 국가 연구개발 전략 수립을 지원하기 위한 ‘2026년 특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원사업’을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 국가적으로 중요한 첨단산업 등의 기술 분야를 대상으로 특허 빅데이터를 분석해 기술개발 동향과 경쟁 구도를 진단하고 연구개발 전략 수립을 돕기 위한 것이다. 연구개발 부처와 전문기관의 수요를 바탕으로 맞춤형 특허 분석을 진행해 연구개발 전략과 로드맵 수립을 지원한다.

지식재산처는 올해 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되고 있는 인공지능(AI)과 우주, 바이오 분야를 중심으로 특허 빅데이터 분석을 추진하기로 했다.

우선 AI 분야에서 미국 주요 AI 기업들이 참여하는 비영리 AI 파운데이션 모델 특허풀 연합체인 ‘SAIL’의 AI 파운데이션 모델 관련 특허를 분석해 기술적 종속 위험이 있는 기술과 잠재적 위협유인을 발굴한다. 동시에 피지컬 AI 분야 공급망 전반에서 주요국과 기업의 기술 경쟁력 및 핵심 특허 동향을 분석해 유망 기술과 연구개발 방향을 제시할 방침이다.

우주 분야에서는 우주산업과 로봇, AI, 반도체 등 첨단기술이 융합되는 기술 영향을 대상으로 특허 분석을 진행한다. 우주 환경에서의 바이오 의약품과 식품 개발 전략을 분석해 미래 우주경제 시대에 필요한 핵심 기술과 연구개발 방향도 제시해 나갈 예정이다.

바이오 분야에서는 특허 만료가 예정된 글로벌 블록버스터 의약품과 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 비만치료제 핵심 특허군을 집중 분석해 국내 제약·바이오 기업의 개발 전략 수립을 지원한다.

지식재산처는 이들 분야의 특허 분석을 연내 완료하고 결과를 수요기관에 제공하는 동시에 특허빅데이터 포털에도 공개할 예정이다.

김일규 지식재산처 지식재산정책국장은 “특허 빅데이터는 기술개발의 흐름과 산업의 미래를 보여주는 핵심 정보”라며 “국가 미래 성장동력 분야 특허 분석을 통해 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 국가 연구개발 정책 수립을 지원하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글