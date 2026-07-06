“특허 빅데이터로 미래 성장전략 찾는다”···지재처, 산업혁신 지원사업 추진

지식재산처는 미래 성장동력 분야 기술 경쟁력 확보와 국가 연구개발 전략 수립을 지원하기 위한 ‘2026년 특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원사업’을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 국가적으로 중요한 첨단산업 등의 기술 분야를 대상으로 특허 빅데이터를 분석해 기술개발 동향과 경쟁 구도를 진단하고 연구개발 전략 수립을 돕기 위한 것이다. 연구개발 부처와 전문기관의 수요를 바탕으로 맞춤형 특허 분석을 진행해 연구개발 전략과 로드맵 수립을 지원한다.

지식재산처는 올해 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되고 있는 인공지능(AI)과 우주, 바이오 분야를 중심으로 특허 빅데이터 분석을 추진하기로 했다.

우선 AI 분야에서 미국 주요 AI 기업들이 참여하는 비영리 AI 파운데이션 모델 특허풀 연합체인 ‘SAIL’의 AI 파운데이션 모델 관련 특허를 분석해 기술적 종속 위험이 있는 기술과 잠재적 위협유인을 발굴한다. 동시에 피지컬 AI 분야 공급망 전반에서 주요국과 기업의 기술 경쟁력 및 핵심 특허 동향을 분석해 유망 기술과 연구개발 방향을 제시할 방침이다.

우주 분야에서는 우주산업과 로봇, AI, 반도체 등 첨단기술이 융합되는 기술 영향을 대상으로 특허 분석을 진행한다. 우주 환경에서의 바이오 의약품과 식품 개발 전략을 분석해 미래 우주경제 시대에 필요한 핵심 기술과 연구개발 방향도 제시해 나갈 예정이다.

바이오 분야에서는 특허 만료가 예정된 글로벌 블록버스터 의약품과 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 비만치료제 핵심 특허군을 집중 분석해 국내 제약·바이오 기업의 개발 전략 수립을 지원한다.

지식재산처는 이들 분야의 특허 분석을 연내 완료하고 결과를 수요기관에 제공하는 동시에 특허빅데이터 포털에도 공개할 예정이다.

김일규 지식재산처 지식재산정책국장은 “특허 빅데이터는 기술개발의 흐름과 산업의 미래를 보여주는 핵심 정보”라며 “국가 미래 성장동력 분야 특허 분석을 통해 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 국가 연구개발 정책 수립을 지원하겠다”고 말했다.